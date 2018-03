VÍDEO | Acció d'Arran en contra l'Exèrcit a Barcelona

L'exèrcit ha estat un any més en el punt de mira al Saló de l'Ensenyament. Durant l'obertura del Saló aquest dimecres, membres de la campanya Desmilitaritzem l'Educació han protestat davant de l'estand de les forces armades per denunciar la presència de l'exèrcit en els espais educatius, de formació i de lleure.





?? @Arran_jovent i @SEPC_nacional som al @saloensenyament per deixar clar que no volem l'exèrcit espanyol ni a les aules ni als carrers. #ForaExèrcit! ?? pic.twitter.com/ZvvqNYTSdt — Arran #25AnysAmbTu?? (@Arran_jovent) March 14, 2018

L'acció que ha tingut més visibilitat és la que ha reinvindicat Arran en la qual un parell d'activistes vestides amb un vestit aïllant s'han llençat pintura groga pel cim en protesta per la presència dels militars a la cita estudiantil., membre de la campanya, ha argumentat que és "totalment inadmissible" que el president de la Fira de Barcelona, José Luis Bonet, incorpori un any més les forces armades en un espai educatiu quan, "tant el Parlament de Catalunya com l'Ajuntament de Barcelona han dit que no havien d'estar aquí".Per altra banda,i que només han vingut a informar sobre l'oferta educativa que ofereix el Ministeri de Defensa i explica que "és un dret que tenen tots els ciutadans per poder accedir i tenir informació sobre la nostra oferta educativa".Els membres de la campanya Desmilitaritzem l'Educació han aparegut a dos quarts de dotze del migdia a l'estand de l'exèrcit amb unes pancartes on es llegia "Les armes no eduquen, les armes maten". També repetien constantmentA més, els portaveus han llegit un comunicat per part de l'organització en el qual explicaven la seva posició al denunciar la presència de l'exèrcit al Saló. Jordi Muñoz ha argumentat que "els sindicats educatius estan treballant per una educació en valors, i el que representa l'exèrcit en un espai educatiu és absolutament contrari a la voluntat del sector".Després del comunicat, alguns dels membres de la campanya s'han apropat als militars que es trobaven a l'estand i els hi han deixat unes flors als seus peus, adhesius amb el logo de la campanya i cartells on es llegia "Fora l'exèrcit del Saló!". Tot i això, s'han vist posicionaments d'alguns joves que visitaven el Saló que no estaven d'acord amb el missatge de Desmilitaritzem l'Educació. Aquests s'han pronunciat a través de càntics de "Viva Espanya!" i amb l'himne espanyol de fons.L'exèrcit ha seguit un any més present al Saló de l'Ensenyament, i s'hi ha pogut veure molts joves que s'hi apropaven per informar-se sobre l'oferta educativa que ofereixen.. Argumenta que l'any passat van tancar el Saló amb la visita d'unes 7.500 persones, i a més, van rebre 1.600 sol·licituds des de Catalunya per ingressar a les forces armades. Finalment, el Coronel diu que, segons la seva opinió, "el Ministeri de Defensa és una institució més de l'Estat, i com a tal, ha d'oferir i informar als seus ciutadans de tot el que disposen".