VÍDEO | TV3 entra a la 'Casa de la República' a Brussel·les

TV3 ha pogut entrar a la casa que s'ha convertit en el quarter general de Carles Puigdemont a Brussel·les. Es troba en un barri residencia de la ciutat de Waterloo que ja va provocar la polèmica quan es va fer públic el seu lloguer per més de 4.000 euros mensuals.



Actualment, l'expresident hi treballa així com el seu equip. Segons les informacions de TV3, cada dimarts celebren una reunió del que anomenen 'el govern legítim'. També hi assisteixen els exconsellers que també estan a Bèlgica així com Clara Ponsatí, que en aquests moments torna a viure a Escòcia, on havia exercit la docència abans de formar part del govern.



Segons informa la Corporació Catalana de Mitjans, Puigdemont ocupa un despatx a la tercera planta, on també es troba una sala on rep tots aquells que el van a veure a la capital del Regne de Bèlgica.



Carles Puigdemont, tal i com afirma TV3, assegura que no es destina ni un euro públic al manteniment de la seva activitat a Brussel·les.