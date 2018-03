L'exèrcit denuncia una científica per portar el llaç groc en una base de l'Antàrtida

La Base Antàrtica Espanyola de l'Exèrcit de Terra ha sol·licitat prendre mesures contra Conxita Àvila Escartín, una biòloga catalana que hi va arribar a finals de febrer pel fet de portar un llaç groc i un pin amb l'estelada. Segons la notificació que li han enviat, la seva "manifestació política" vulnera el Codi de Conducta de la base i és "contrària a l'estricta neutralitat política que s'ha d'exigir en una instal·lació gestionada per l'Exèrcit de Terra"

En la notificació de la denúncia, el Comandant en Cap de la Base, Valentín Carlos Beneitez, assegura que la conducta de la biòloga "ha alterat la normal convivència de la base essent tots, científics i militars, conscients de la continua provocació que suposa mostrar els mencionats símbols polítics". No obstant, el mateix escrit, admet que "no s'ha produït cap situació greu de convivència".

Conxita Àvila (tercera per l'esquerra) va compartir aquesta imatge al bloc de Científics per la Independència

Pocs dies abans d'arribar a la base, Conxita Àvila, va escriure un post al web de Científics per la Independència. Ja havien arribat a l'Antàrtida i van fer una concentració de suport als "presos polítics". La biòloga expliacava que altres científics li van dir que no hi participarien per "por a les represàlies" i "por que li prenguin el projecte o li retallin beques o pressupost per les seves idees polítiques".

Afegia que "no permetrem que ens impedeixin expressar la nostra opinió" i que "seguirem portant el nostre llacet groc? allà on ens trobem a cada moment tenim tot el dret a dir que volem la llibertat dels presos polítics, que no volem tenir mig govern exiliat, i que no volem demanar permís per ser catalans".