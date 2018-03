El Consell de Ministres fulmina el secretari de Difusió de la Generalitat

El Consell de Ministres va destituir ahir, utilitzant les seves atribucions per l'article 155, el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, després de l'escorcoll que la Guàrdia Civil va fer aquest dijous el seu domicili i al seu despatx al Palau de la Generalitat en el marc d'unes diligències ordenades pel Jutjat 13 de Barcelona per buscar un possible ús de fons públics per al referèndum de l'1-O.

Després de ser detingut en el marc dels escorcolls, la Guàrdia Civil va deixar en llibertat Molons, que està essent investigat per suposats delictes de malversació de fons públics i desobediència. Molons es va acollir, a la caserna de la Travessera de Gràcia de Barcelona, al seu dret de no declarar a l'espera de ser cridat pel magistrat.

Les mateixes fonts van justificar la decisió pel fet que Molons «està immers en un procés judicial». Se li atribueix un possible delicte de malversació de fons públics i desobediència en relació amb la possible desviació de diners del Govern a les entitats sobiranistes per a l'organització de referèndum de l'1-O. La seva detenció i els escorcolls es van dur a terme en el marc d'una causa declarada secreta per determinar precisament si el referèndum es va fer possible amb diners del Govern.

El cessament de Molons apareix a la referència del Consell de Ministres d'aquest divendres, tot i que el portaveu del Govern espanyol no n'ha fet menció al llarg de la roda de premsa que ha ofert després de la reunió del Consell de Ministres.



En mans de Millo

Segons fonts de La Moncloa, l'executiu va evitar citar aquesta qüestió perquè deixa la comunicació de la majoria de les qüestions que fan referència a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a mans del delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i perquè normalment no comunica tots i cadascun dels acords adoptats. Cs vol saber per què el Govern de Mariano Rajoy, malgrat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ha estat mantenint al seu lloc de treball el secretari de Difusió.

El diputat de Cs Francisco de la Torre, ja va demanar abans explicacions al Govern central per no haver destituït càrrecs del Govern de Carles Puigdemont en aquests mesos d'aplicació del 155.

Primer es va interessar per Elsa Artadi, que va compatibilitzar el seu càrrec en la Generalitat amb la direcció de la campanya de Puigdemont, i la setmana passada va preguntar per la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, a qui acusa de no haver facilitat informació al Govern central sobre l'ús de fons públics per sufragar les despeses de l'1-O.

Ara De la Torre vol saber per què ha mantingut Molons, que segons el jutge d'instrucció 13 de Barcelona va ser el responsable de la campanya 'Civisme' en la qual es van incloure espots de propaganda del referèndum independentista a TV3 i Catalunya Ràdio al setembre de l'any passat.

El rellotge per a una investidura o una possible convocatòria d'eleccions encara no corre. És el criteri del Govern espanyol, que dona per bo l'informe que els lletrats del Parlament van presentar el 9 de febrer en aquesta direcció i que considera que perquè s'activin els terminis cal que primer es produeixi una votació al Parlament. Fonts de l'Executiu espanyol asseguren que el fet que el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés el debat d'investidura de Puigdemont i Sánchez ha impedit que comenci a córrer.