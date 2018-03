JxCat i ERC pacten oferir una alternativa en 48 hores si fracassa la «via Sànchez»

JxCat va pactar amb ERC tenir una alternativa a Jordi Sànchez en 48 hores si es perden els recursos judicials per tal que el número 2 de JxCat pugui sortir de la presó per assistir al ple d'investidura. Segons va avançar Naciodigital, l'acord es va firmar el passat dimarts i preveu el compromís de Carles Puigdemont de posar un altre nom sobre la taula sense dilacions després que sigui tombat l'últim recurs judicial.

Sànchez està a l'espera que la sala segona del Tribunal Suprem resolgui el recurs que va presentar el passat dilluns contra la decisió del jutge Pablo Llarena de no permetre-li sortir de Soto del Real per ser investit president de la Generalitat.

Un cop el Suprem es pronunciï, la defensa també podria recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que hauria de resoldre la petició en 48 hores. L'acord signat també inclou, segons Naciodigital, el disseny de l'executiu en 13 conselleries, les mateixes que l'anterior legislatura.



«El candidat és Sànchez»

Des d'ERC van insistir en les últimes hores en la necessitat que la investidura sigui «efectiva» per poder formar Govern i acabar amb el 155.

Així ho va manifestar també el diputat i conseller cessat d'Afers Exteriors, Raül Romeva, en una entrevista a l'ACN.

Paral·lelament, JxCat es va reunir ahir amb la CUP al Parlament per tractar de desencallar la legislatura i ha seguit defensant la candidatura de Jordi Sànchez, tot i que els «cupaires» ja han dit que no pensen donar-li suport ara com ara.

«El nostre candidat continua sent Jordi Sànchez, com no podria ser d'una altra manera», va defensar en declaracions als mitjans la diputada de JxCat Laura Borràs després de la trobada.

Sànchez havia de ser investit en un ple el dilluns 12 de març però es va posposar després que el Tribunal Suprem rebutgés donar-li permís per assistir a l'hemicicle.

El líder del PSC, Miquel Iceta, va afirmar ahir que la candidatura de Jordi Sànchez a presidir la Generalitat és per «intentar amagar que encara no hi ha un acord entre els independentistes sobre un candidat viable, un Govern i què es pretén fer» aquesta legislatura.