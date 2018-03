VÍDEO | Un grup de youtubers escala la Sagrada Família

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un grup de youtubers' que es van colar a la Sagrada Família de nit i van aconseguir escapar, segons han explicat fonts policials aquest dissabte a Europa Press.

Segons les mateixes fonts, els fets van ocórrer la nit del divendres 9 al dissabte 10 de març i la policia catalana va rebre la denúncia a mitjan aquesta setmana, per la qual cosa han iniciat una investigació.

Un grup de 'youtubers' es va colar de nit al temple burlant totes les mesures de seguretat i quan van ser descoberts pels agents de seguretat van escapar sense ser detinguts.

Posteriorment van penjar el vídeo a les xarxes socials, on es veu com entren al temple saltant per una de les tanques laterals i grimpen per les bastides fins que els agents de seguretat els veuen i aconsegueixen escapar.

En una entrevista de Rac1 aquest dissabte i recollida per Europa Press, el cap de seguretat i operacions de la Sagrada Família, Marc Martínez, ha reconegut que "va haver-hi un problema de seguretat" perquè els 'youtubers' van poder fugir sense conseqüències.

A més, ha explicat que han analitzat els fets i quan van detectar el vídeo a les xarxes socials van posar una denúncia als Mossos, i ha assegurat que la Guàrdia Urbana va trigar uns 40 minuts a arribar després de rebre l'avís de la seguretat del temple.