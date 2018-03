Una coneguda activista social de Berga mor assassinada pel seu fill

Una activista social molt coneguda a Berga va morir assassinada pel seu fill aquest dissabte a la nit en un domicili de la població. El crim van tenir lloc a les deu de la nit al pis on resideix el fill al carrer de la Pietat, que després dels fets es va presentar a les dependències de la Policia Local per confessar. Agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al domicili, on van localitzar el cos sense vida de la dona, que presentava signes d'haver estat agredida amb una arma blanca.

El presumpte assassí, de 37 anys, va ser detingut la mateixa nit pels Mossos d'Esquadra acusat d'homicidi dolós. La víctima és Manela Quesada, de 56 anys, que era directora del Grup Horitzó del Berguedà, una entitat dedicada a la inserció laboral de persones amb problemes físics i mental, així com presidenta d'Asfam Berga, l'associació de familiars i amics de la salut mental.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, es va mostrar «consternat» pels fets, i a través d'una piulada ha lloat Quesada per ser «una dona vital, lluitadora i sempre positiva davant la vida».

En aquest mateix sentit es va expressar Jordi Travé, representant de l'Associació de Veïns de Tossalet de les Forques de Berga i responsable de l'establiment Cal Travé de la plaça Europa, on hi ha la seu del Grup Horitzó que dirigia la víctima. «Aquesta és una gran pèrdua», va assegurar Travé que va destacar el caràcter «entranyable i col·laborador» de la Manela Quesada. Així mteix va afirmar que «era una bona persona» i que «sempre estava disposada a ajudar». El representant dels veïns va remarcar que Quesada va dedicar la seva vida a les persones que, com el seu fill, «patien discapacitats físiques o mentals». Va lamentar els fets i va advertir que Berga trobarà a faltar la figura de Quesada perquè «no tenia un no per ningú i feia una feina molt necessària i sovint complicada».

Pel que fa al seu fill, Travé assegura que havia coincidit amb els dos en diverses ocasions a la plaça Europa, on també hi ha la seu del Consell Comarcal i de Creu Roja, i explica que des del seu punt de vista «tenien una relació normal de mare i fill». Diversos veïns i familiars es van apropar durant el matí al carrer pietat de Berga, on es troba l'habitatge del fill de la víctima on van tenir lloc els fets i un edifici anex on hi viu la mare de Manela Quesada i la seva germana.



Tres dies de dol

L'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà van decretar tres dies de dol per la mort de Quesada. Les dues institucions han suspès tots els actes previstos fins demà. També van anunciar que col·locaran un crespó negre a les banderes que onejaran a mitja asta «en senyal de dol i de respecte». També van convocar un minut de silenci en record de la víctima avui a la una del migdia.