"La gent busca a internet fàrmacs per poder-se suïcidar i els estafen"

L'associació Dret a Morir Dignament (DMD) reclama que el Congrés faci una llei de l'eutanàsia després de l'increment de persones que han optat per registrar el Document de Voluntats Anticipades l'últim any a Catalunya. En concret, durant el 2017 van ser més de 8.200 les que van decidir deixar per escrit de quina manera volien morir, en cas que hagin de passar els darrers dies de la seva vida en un hospital.

Es tracta de l'augment més important des del 2002, quan l'Estat va permetre el document. La representant de DMD a les comarques gironines, Cristina Vallès, explica que la majoria dels qui registren el DVA –també conegut com a testament vital- són familiars de persones que han patit una malaltia. "Molts d'ells no volen haver de passar pel què han passat els seus, i per això ho fan", explica. Des de l'associació exigeixen també que es despenalitzi el suïcidi assistit, i alerten que la falta de regulació fa que moltes persones que es volen treure la vida recorrin a pàgines d'internet fraudulentes on es venen còctels de medicaments.

Decidir de quina manera vol viure una persona els últims moments de la seva vida, si els ha de passar en un hospital. Aquesta és la funció del Document de Voluntats Anticipades (DVA) que cada cop més catalans registren. De fet, des de l'Associació Dret a Morir Dignament destaquen que l'increment que s'ha produït els últims anys es deu bàsicament a que cada cop hi ha "més sensibilització per part de la població". I és que ja són més 84.000 les persones que han fet testament vital, des de que el 2002 es reconegués per llei el document. La representant de DMD a les comarques gironines, Cristina Vallès, explica que el perfil dels qui decideixen fer-lo és del familiar d'un malalt que "ha vist com patia al llit d'un hospital".

Vallès assegura que fer el document "és molt útil", ja que permet deixar per escrit com han d'actuar les persones que es troben a l'entorn del pacient. "És un regal per als familiars i també per als metges, perquè saben fins on vol arribar el malalt", concreta. La portaveu de l'associació reconeix que cada cop "hi ha més gent informada" i que "ha deixat de ser un tema tabú a les cases".

Vallès, però, lamenta que encara hi ha molts hospitals que "els costa" respectar la voluntat de qui ha registrat el DVA. "Ens trobem que en alguns centres religiosos a vegades es tiren enrere i fa que no hi hagi metges que estiguin disposats a deixar morir la persona", destaca. En aquests casos el més habitual és que s'al·leguin motius de consciència per parts dels facultatius, i d'aquesta manera eviten complir amb el DVA.

Amb tot, la portaveu de DMD reconeix que en els últims anys "s'ha avançat molt". De fet, el Parlament va aprovar una moció en favor de l'eutanàsia, però ha de ser el Congrés qui faci una llei de caràcter estatal. Aquesta és la reivindicació de DMD des de fa anys i Vallès espera que arribi "més aviat que tard".



Despenalitzar el suïcidi assistit

Un dels punts més transcendents de la llei seria la despenalització del suïcidi assistit. Per Vallès es tracta d'un "punt fonamental" perquè és la manera d'evitar "morts angunioses", ja que estaria supervisat per un metge. "No és el mateix morir acompanyat i sense dolor que no pas haver-ho de fer amagat i sense coneixements", explica.

En aquest sentit, des de DMD asseguren que hi ha moltes persones que es treuen la vida amb còctels de medicaments que moltes vegades provoquen morts doloroses. "Tothom sap que la gent gran té molts fàrmacs a casa, els barregen sense saber què prenen i molts agonitzen", assegura Vallès.



Mercat negre

La regulació de l'eutanàsia permetria, segons la representant de DMD, posar fi a un mercat negre de medicaments que es venen per internet. Vallès assegura que molta gent va a aquestes pàgines per intentar trobar fàrmacs per poder-se suïcidar.

"Molts cops es troben que fins i tot en això se'ls estafa", assenyala. Des de DMD asseguren que en molts casos els acaben venent productes que no es corresponen. "Hi ha gent que creu que ha demanat un medicament en concret i després es troba que li envien un xarop de maduixa", explica.



Catalunya al capdavant

A Catalunya actualment hi ha més de 72.000 DVA que estan en vigor, això suposa que 10 de cada 1.000 habitants el té. En nombres absoluts Catalunya està molt per sobre de la segona comunitat, Andalusia, que n'ha registrat 35.686, si bé el percentatge baixa a 4 habitants per cada 1.000. En canvi, La Rioja i el País Basc amb 9 per cada 1.000 segueixen l'estela de Catalunya.