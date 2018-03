Itàlia deté el vaixell de Proactiva Open Arms per fomentar la immigració irregular

Itàlia ha immobilitzat aquest diumenge de forma preventiva el vaixell de Proactiva Open Arms per ordre de la fiscalia de Catània. El fundador de l'ONG dedicada al rescat de migrants al Mediterrani, Òscar Camps, ha indicat a través de Twitter que se'ls acusa de fomentar la immigració irregular i l'associació criminal.

Camps denuncia que "impedir el rescat de vides en perill a alta mar amb la finalitat de retornar-les per la força a un país no segur com és Líbia equival a dur a terme una devolució en calent, contravé l'Estatut dels Refugiats de l'ONU". El fundador de Proactiva Open Arms subratlla que protegir la vida humana al mar "hauria de ser la prioritat absoluta de qualsevol cos civil o militar, es digui Guarda Costes, Salvament Marítim o Armada" i afegeix que "així ho estipula igualment el dret del mar".

"No hauríem d'oblidar que no solament són els drets humans de les persones que fugen a la recerca de refugi els que estan en joc, són els drets de tots els ciutadans de la Unió Europea els que s'estan vulnerant", assegura Camps.