Puigdemont diu a Suïssa que la independència «no és l'única solució»

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir ahir des de Ginebra que la independència no és l'única solució per a Catalunya, apuntant que el model suís pot ser una opció «eficaç i atractiva». Puigdemont va fer aquestes declaracions a la premsa, abans de participar en un debat del Festival Internacional sobre Drets Humans. També va rebutjar que la unitat de l'Estat sigui sagrada, ja que considera que hauria de poder modificar-se segons la voluntat dels ciutadans, i va criticar que sigui un «tabú» discutir-la. «No hi ha una unitat sagrada. No hi ha una idea religiosa de la unitat de la pàtria, com ens diuen als independentistes catalans. La unitat és una cosa sobre la qual no es pot parlar, és com un tabú i et pot portar a la presó si discuteixes aquesta idea. I això és perillós», va alertar. Així mateix, va defensar que l'unitat d'una possible República catalana independent també hauria de ser «mutable i revisable», i que no és una idea sagrada.

El diputat de JxCat va assegurar que li agradaria que aquest debat es pogués celebrar a Madrid o Barcelona «sota condicions plenament democràtiques», però que, segons ell, no pot parlar lliurement a l'Estat perquè seria detingut.

Va assegurar que el procés independentista no és una qüestió de banderes i va afegir que no va retirar la bandera espanyola després de la declaració d'independència del 27 d'octubre per «no ofendre» un símbol que creu que és important per a molts catalans. «No ho vaig fer per no ofendre el que és un símbol identitari, encara que sigui en una Catalunya independent», va destacar. Puigdemont va afirmar que se segueix considerant president de la Generalitat perquè el Parlament mai l'ha arribat a destituir, sinó que va ser destituït per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i que ho deixarà de ser quan la Càmera investeixi a un nou president.

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, va demanar «paciència» als ciutadans per formar un nou Govern que respecti la «majoria republicana» que va sortir de les eleccions del 21-D. En el marc del Festival de Cinema i Fòrum de Drets Humans (FIFDH) que s'està celebrant a Ginebra (Suïssa), el president destituït també va avisar que el diàleg amb l'Estat «no està assegurat», ni tan sols quan s'hagi format el nou executiu a Sant Jaume. En el seu primer acte públic a Suïssa -al qual van assistir unes 900 persones, entre les quals hi havia l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel-, Puigdemont també va opinar que la República catalana hauria de ser «mutable i revisable» per garantir que s'escolti «sempre» la voluntat dels ciutadans.

Per altra banda, el cap de files de JxCat va criticar que el Govern espanyol permeti la veneració al dictador Francisco Franco al monument del Valle de los Caídos: «Se'l qualifica com a cap d'Estat del 1939 al 1975, únicament», va apuntar.

El líder de JxCat va assegurar que plantejarà a Anna Gabriel com pot participar en el Consell de la República que està creant a Brussel·les. Avui hi ha prevista una reunió entre els dos polítics, on parlaran de les negociacions de la investidura i de la possibilitat que la CUP entri a l'acord per formar govern de JxCat i ERC. A més, el líder de JxCat també va explicar que parlaran de la seva situació i de «la nostra disposició a continuar defensant el dret i la legitimitat de les nostres decisions».

Les declaracions les va fer en una entrevista a Ginebra, on també va afirmar que té «plena confiança» en els negociadors del seu partit, JxCat.