NEU | Es preveu restringir la circulació avui a sis carreteres

El Servei Català de Trànsit preveu prohibir la circulació de camions de més de 7.500 quilos a partir d'aquest vespre en trams de l'A-2, AP-2, C-16, C-17 i C-37 i a tota la C-25 davant la previsió de nevades. Els trams afectats seran a l'A-2 de la Panadella al Bruc, a l'AP-2 entre l'Albi i Vinaixa, a la C-16 de Manresa al Túnel del Cadí, a la C-17 de la Garriga a Ripoll i a la C-37 al Túnel de Bracons. Segons el Servei Meteorològic, la nevada s'ha iniciat aquest migdia al Pirineu Occidental i amb el pas de les hores s´anirà desplaçant cap al sud i l´est estenent-se a altres comarques de l´interior. Durant el dia d'avui, la cota de neu baixarà progressivament des dels 800 metres fins als 400 metres al final del dia. La propera nit i matinada la nevada afectarà la Catalunya Central i especialment les comarques d´Osona i el Moianès així com les cotes més altes de la Selva i el Vallès Oriental, amb precipitacions importants a cotes baixes.

La neu també podrà afectar al Baix Ebre i Montsià la neu afectarà al massís del Port.

Davant aquesta previsió, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d´emergències per nevades Neucat. A partir d'aquest vespre les nevades podran ser presents a tot l´interior, especialment a la Catalunya Central durant la nit i al prelitoral de Barcelona i Tarragona aquest dimarts al matí. Durant la propera nit i matinada i a primera hora del matí de dimarts, la cota de neu se situarà al voltant dels 400 metres, però puntualment podria baixar en algun punt per sota dels 400 metres. Dimarts al matí la nevada es desplaçarà cap a l´Anoia i les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona. No s´espera afectació al litoral.

A la Serralada Transversal a la zona d´Osona i la Selva per sobre dels 1.000 metres es podran acumular més de 10 centímetres de neu i entre 2 i 5 centímetres per sobre la cota dels 400 metres, segons la zona. En tot l'episodi, a l'extrem nord del Pirineu, per sobre dels 1.500 metres es podran acumular més de 20 centímetres de neu.

Protecció Civil ha demanat que s'extremi la precaució en la mobilitat a partir d´aquest vespre i durant el matí de dimarts. Aquest vespre i matinada es preveu que l´afectació més rellevant sigui a la C-17 i a la C-25, mentre que dimarts al matí la neu podria afectar especialment l´A-2 a la Panadella i el Bruc i a l´AP-2 a l´Albi i la Vinaixa.