Junqueras insta a formar Govern d'una vegada: "Algú creu que estem millor sense Govern?"

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat aquest dimarts a formar Govern d'una vegada, i ha afegit: "Algú creu de debò que estem millor sense Govern a Catalunya i amb el PP presidint 'de facto' la Generalitat?".

En una entrevista a TV3 -per escrit i des de la presó d'Estremera-, Junqueras ha dit que no és hora de retrets, sinó que "és hora de formar Govern d'una vegada". També ha dit que és imprescindible recuperar les institucions per afrontar immediatament i amb més eines i recursos "els atacs a àmbits tan sensibles com l'escola catalana, la salut i els Mossos d'Esquadra".



Segons la seva opinió, cal posar la institució al servei dels drets civils i polítics de tots els ciutadans, específicament quan s'estan vulnerant drets repetidament: "És urgent, entre altres, crear una Oficina de Defensa dels Drets Civils i Polítics davant la indefensió que pateixen els ciutadans".

Per a Junqueras cal governar millor que mai, "de manera honesta i al servei dels interessos de la majoria", el que donarà una credibilitat imprescindible i generarà consensos amplis davant l'autoritarisme i la involució democràtica.

"Per avançar cal recuperar la iniciativa, seguir-nos carregant de raons i enfortir-nos", ha dit Junqueras, que sobre la proposta de Joan Tardà de teixir ponts amb el PSC i els Comuns ha instat a evitar la fractura de la societat catalana, de manera que ERC mai es negarà a parlar amb ningú.





Moments per parlar... i callar

Sobre la direcció d'ERC ha dit que és àmplia i plural, i que ningú ha obert tant i de manera tan sostinguda les portes de la seva organització política: "Sempre he dit que jo era la cara visible, el que posava la veu, però els que feien funcionar la màquina eren altres ".

Preguntat per l'afirmació de Santi Vila sobre que, si Junqueras hagués donat suport a Carles Puigdemont a convocar eleccions no hi hauria presos, ha dit: "Suposo que deu ser fàcil oblidar que ja havien detingut els Jordis a meitat d'octubre". "A la vida hi ha moments per parlar i moments per callar i la grandesa o no d'una persona es valora, també, per quan sap callar", ha dit el vicepresident cessat, que no ha volgut entrar en una espiral de retrets.