La Fiscalia demana que Forn surti en llibertat sota fiança de 100.000 euros

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat aquest dimarts l'excarceració de l'exconseller català d'Interior, Joaquim Forn, sota fiança de 100.00 euros, segons han informat fonts de la defensa de l'investigat.

La petició ha estat realitzada durant la vista davant la sala d'apel·lacions de l'alt del tribunal, en la qual la defensa de Forn ha sol·licitat la seva posada en llibertat en considerar que no hi ha risc de reiteració delictiva en els delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics que se li imputen per la seva participació en el 'procés'.

Vox ha sol·licitat per la seva banda que l'exmembre del Govern de Carles Puigdemont continuï a la presó preventiva