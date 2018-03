Dolors Bassa no tornarà a ser consellera

Dolors Bassa (ERC) ha fet públic que no repetirà com a consellera i que servirà "al país amb la mateixa convicció que sempre des del Parlament com a diputada.

"Estar a govern representa 100% de dedicació, no tenir temps per res més i ara, amb una espasa de damocles a sobre, però sobretot pensant que més aviat o més tard tindrem el judici es millor no ser-hi', ha dit l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies en una entrevista a Catalunya Ràdio.

La cap de llista d'ERC per Girona en les eleccions del 21D ha afegit que la pressió de l'Estat "no m'ha acovardit ni fet canviar de pensament" i que pren la decisió "per sentit de responsabilitat com a servidora pública"

Dolors Bassa va passar un mes a la presó com a investigada pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança de 100.000 euros.