El ple d'investidura es farà demà

El president del Parlament, Roger Torrent, ha iniciat aquest dimecres a les 20.45 la ronda de contactes amb els grups i els ha explicat que pretén convocar un ple d'investidura aquest dijous amb Jordi Turull (JxCat) com a candidat a la Generalitat, han explicat fonts parlamentàries a Europa Press.

Ha iniciat la ronda de contactes telefònica amb els presidents dels grups, als quals ha de preguntar si proposen algun candidat i decidir llavors qui té més suports per a ser elegit, convocar el ple i publicar-ho al Butlletí Oficial del Parlament (BOPC).

La idea inicial era una ronda presencial amb tots els grups, però els esdeveniments s'han precipitat després de la decisió del TS de citar Turull i altres sobiranistes divendres per "practicar la compareixença prevista en l'article 505 de la Llei d'enjudiciament criminal", per revisar si es dicta presó provisional contra ells.



El ple d'investidura amb Jordi Turull com a candidat serà aquest dijous. Roger Torrent ha informat als líders dels diferents grups parlamentaris amb els que ha fet contactes d'aquesta decisió.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha començat aquest dimecres a la tarda la ronda de consultes per trobar un candidat a la Presidència de la Generalitat i ho ha fet a través del telèfon, han explicat a Europa Press fonts parlamentàries.

Torrent havia anunciat al matí que la ronda de consultes seria el dijous de forma presencial, però ha canviat de criteri i finalment ha començat a la tarda a través del telèfon.

Precedent



Ja hi ha un precedent recent d'investidura a contrarellotge: va ser el 2016 quan Artur Mas va renunciar a ser reelegit davant la pressió de la CUP, i el Parlament va investir a Puigdemont a poques hores de que finalitzés el termini màxim per evitar eleccions anticipades.

En arribar tan al límit el pacte entre independentistes, la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no va fer una ronda de consultes formal amb tots els grups per falta de temps i es va limitar a comunicar-los la decisió d'investir Puigdemont.

Contacte permanent

Els grups parlamentaris de JxCat, ERC i la CUP han mantingut una reunió aquest dimecres al matí que s'ha interromput després de l'anunci del jutge Pablo Llarena.

I els 'cupaires', que tenien convocada una conferència política aquest dimecres a les 19 hores al Centre Cultural El Born barceloní, han decidit anul·lar-la, i reunir als seus diputats i al Secretariat Nacional per abordar la nova situació política que s'obre després de la citació de Llarena.

Una vegada un president de la Generalitat queda investit, el president del Parlament ha de comunicar al Rei i aquest sancionar el nomenament; llavors el president pren possessió en un acte solemne a la Generalitat.

Amb el calendari actual, i si finalment el ple és el dijous, Turull seria triat però no hi hauria temps perquè prengués possessió del càrrec abans de declarar -declararia només com a president electors.

Ple d'investidura, aquest dijous

Jordi Turull es pot convertir aquest dijous en president de la Generalitat. Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP estan negociant aquesta tarda un avançament del ple d'investidura, segons ha avançat El Nacional. Amb aquesta maniobra s'avançarien al possible processament de Turull, que aquest divendres ha estat citat pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

El pas enrere de Jordi Sànchez, fins ahir candidat de JxCat a la investidura, podia facilitar el camí a Jordi Turull. No obstant, si fos processat pel delicte de rebel·lió, podria acabar inhabilitat.