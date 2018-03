Mor un dels testimonis de l'acusada del crim de la Guàrdia Urbana

Una de les excompanyes de presó de l'agent Rosa Peral, principal acusada del crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, va ser trobada fa una setmana morta en el centre penitencari de dones de Wad-Ras. La jove, Claudia R., de 22 anys, va ser trobada a la seva cel·la amb una bossa al cap, en un succés que, a falta de confirmació oficial, va ser catalogat com a suïcidi, segons publicava ahir el diari La Vanguardia.

La jove havia mantingut una estreta amistat amb Rosa Peral quan les dues van coincidir en el mateix centre penitencari, a la Wad-Ras, ja que l'agent de la Guàrdia Urbana va ser traslladada el passat mes de novembre a la presó de Brians 1. Claudia R. era un dels testimonis clau de la defensa de Peral per desmentir les acusacions de les altres preses. Dues internes de Wad-Ras van declarar davant la jutge que Rosa va enverinar la seva parella, Pedro Rodríguez i que, després, l'altre implicat, Alberto López, el va rematar. Peral va negar categòricament les dures acusacions culpant les dones d'actuar per despit, i la jove que va aparèixer morta la setmana passada estava disposada a ratificar aquesta versió.

Segons publicava ahir La Vanguardia, Claudia R.va enviar recentment una carta a Rosa Peral en la qual li mostrava el seu suport incondicional pel tracte injust que les altres internes li van donar. En la missiva, la jove li explicava que tot el que van dir aquelles recluses «era mentida i que només volien fer-li mal». «Tot això és una injustícia, res del que diuen és veritat, sé que va ser per gelosia de J. i les altres li van seguir el joc. No comprenc que no volguessin entendre que no t'agraden les dones i simplement per això putejar-te». Per aquesta raó, Claudia R. es posava a la seva disposició per declarar en el judici i deixava entreveure que hi havia dues recluses més que també estarien en condició de desacreditar les acusacions contra Peral.