Ple d'urgència per investir Turull abans de passar pel Suprem

El president del Parlament, Roger Torrent, va proposar formalment com a candidat per a president de la Generalitat l'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull, i va convocar per a avui a les 17 hores el ple d'investidura.



Torrent va programar el ple després de fer una ronda de consultes amb els líders dels grups parlamentaris per telèfon, una via «exprés» realitzada a última hora d'aquest dimecres i que li va portar uns 45 minuts. La seva intenció era fer la ronda de consultes presencialment des de dijous, però el procés es va precipitar després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena cités demà el mateix Turull i altres encausats sobiranistes per decidir si els manté en llibertat provisional o si han de tornar a la presó.



Segueix en directe la jornada del ple d'investidura.





09.59 h

Torrent defensa la "normalitat" del ple

09.40 h

JxCat, ERC i la CUP es reuneixen per intentar arribar a un acord per investir Turull

09.06 h

Cs presentarà una petició per desconvocar el ple d'investidura

22.32 h

Reaccions de Jordi Turull

Un honor immens. Si el Ple del Parlament em dóna la seva confiança, treballaré sense descans pel progrés i protecció dels 7,5 milions de catalans, els seus drets, la seva llibertat i el seus mandats democràtics. Amb diàleg amb tothom i per a tothom. https://t.co/zVnmY6iCXk — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 21 de marzo de 2018



Pendents de la CUP

Roger Torrent ha defensat l'"absoluta normalitat" del ple d'investidura convocat per aquesta tarda i ha assegurat que veuria un "despropòsit democràtic" que un president escollit per la cambra catalana entrés a presó. En declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Torrent ha defensat que Jordi Turull té tots els seus drets "intactes" i que es pot sotmetre al debat d'investidura en plenes condicions. Ha defensat que és la "sobirania" del Parlament qui decideix qui són els candidats a la investidura i també qui escull el president i no les institucions de l'Estat. En aquest sentit, també ha afirmat que "no s'entendria" que el Rei no signés el nomenament d'un president que superi el debat d'investidura. Sobre aquest debat, Torrent ha confiat que es pugui "materialitzar ràpid" l'acord entre JxCAT, ERC i la CUP per escollir president i "foragitar" el 155.JxCat, ERC i la CUP es reuneixen a partir de les 10 hores al Parlament per intentar arribar a un acord que garanteixi els suports a la investidura de Jordi Turull. Així ho ha explicat el diputat de la CUP Carles Riera en una entrevista a 'Els Matins de TV3'. "Si en aquesta reunió arribem a un acord nítidament republicà i hi ha una decisió de no seguir reculant davant al repressió i la imposició dels tribunals, serà molt més fàcil que el consell polític pugui modificar la posició", ha avisat. La CUP reuneix la seva direcció les 15 hores, dues hores abans de l'inici del ple d'investidura, per decidir si modifica la seva posició d'abstenir-se. Riera ha considerat que és "imprudent i no encertat" que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat un ple d'investidura amb "tanta precipitació". I ha alertat que a vegades sembla que els mateixos independentistes es vulguin "tirar un tret al peu" i posar pressió.Cs presentarà una petició al Parlament per desconvocar el ple d'investidura de Jordi Turull. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha avançat aquest dijous al matí en una entrevista a la SER que el grup registraria la petició a primera hora del matí. La líder de Cs creu que la intenció del ple d'investidura convocat per avui a les 17:00 només té la intenció d'enfrontar la cambra amb el govern espanyol i el poder judicial. Arrimadas vol demanar la desconvocatòria del ple fins que s'aclareixi la situació de Turull, citat per aquest divendres pel jutge del Suprem Pablo Llarena. Així mateix, la cap de files de Cs ha opinat que "ningú" vol que el candidat de JxCat sigui president, i ha criticat que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat la sessió plenària d'investidura amb poc marge.El candidat de JxCat a presidir la Generalitat va prometre assumir el càrrec governant per a tots els catalans i dialogant sense exclusions, i va dir que seria «un honor immens» que el triessin la resta de diputats. «Treballaré sense descans pel progrés i protecció dels 7,5 milons de catalans, els seus drets, la seva llibertat i els seus mandats democràtics», va dir en una piulada recollida per Europa Press.El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Lluc Salellas , va anunciar ahir que debatran la proposta del president del Parlament d'investir Turull abans del ple convocat per a les cinc, i decidiran el seu Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària a les 3 de la tarda.Ho va dir en roda de premsa amb la portaveu del Secretariat Nacional, Mireia Boya , assumint la necessitat de prendre una decisió ràpida davant la celeritat de la proposta de candidatura de Turull, que JxCat i ERC han decidit «sense l'acord» amb la CUP.El president del Parlament, Roger Torrent, va iniciar la ronda de consultes telefònicament amb els grups parlamentaris amb l'objectiu de cercar un candidat que se sotmeti al debat d'investidura a la presidència de la Generalitat, segons van assegurar fonts pròximes a la presidència.Anteriorment, JxCat havia plantejat investir Jordi Turull avui mateix, un dia abans que el Suprem decideixi si envia l'exconseller de la Presidència a la presó de manera preventiva.Els diputats de JxCat van estar reunits al Parlament i en les últimes hores es van intensificar les trobades entre diputats de JxCat i el mateix Torrent. És la tercera ronda de contactes que Torrent fa com a president de la cambra catalana. Les dues anteriors les va fer presencialment amb els presidents dels grups parlamentaris. En la primera va proposar Carles Puigdemont i, en la segona, Jordi Sànchez.Els diputats de JxCat, Elsa Artadi, Damià Calvet i Albert Batet van abandonar durant uns minuts la reunió del grup parlamentari de JxCat per trobar-se amb Torrent.Tot i que al matí Torrent havia anunciat una ronda de consultes per avui, l'anunci del Suprem va fer trontollar el pla previst de fer el ple d'investidura la setmana que ve.Abans de l'anunci del Suprem i amb la candidatura de Turull a punt de fer-se oficial, el govern espanyol va advertir que «vigilarà» i estarà molt pendent del que faci Turull si és escollit president de la Generalitat. Fonts de l'executiu de Rajoy van recordar que té «l'espasa de Dàmocles de la llibertat provisional».«Té causes pendents. Sap què passa si es traspassa la línia, ja ha estat a la presó» , van afegir les mateixes fonts en conversa amb la premsa des dels passadissos del Congrés.El cap de files de JxCAT, Carles Puigdemont, va defensar que el candidat a la presidència serà «un gran president per revertir els efectes del 155» i va alertar que «cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat».En una piulada a les seves xarxes socials, Puigdemont va asseverar que si Turull és escollit president farà respectar el resultat del 21-D i garantirà la «legitimitat» de les institucions catalanes.Puigdemont va valorar així els darrers esdeveniments que han portat a la convocatòria del ple d'investidura per aquest dijous amb Jordi Turull com a candidat.