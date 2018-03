JxCat, ERC i la CUP es reuneixen al Parlament per intentar arribar a un acord per investir Turull

JxCat, ERC i la CUP es reuneixen a partir de les 10 hores al Parlament per intentar arribar a un acord que garanteixi els suports a la investidura de Jordi Turull. Així ho ha explicat el diputat de la CUP Carles Riera en una entrevista a 'Els Matins de TV3'. "Si en aquesta reunió arribem a un acord nítidament republicà i hi ha una decisió de no seguir reculant davant al repressió i la imposició dels tribunals, serà molt més fàcil que el consell polític pugui modificar la posició", ha avisat. La CUP reuneix la seva direcció les 15 hores, dues hores abans de l'inici del ple d'investidura, per decidir si modifica la seva posició d'abstenir-se. Riera ha considerat que és "imprudent i no encertat" que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat un ple d'investidura amb "tanta precipitació". I ha alertat que a vegades sembla que els mateixos independentistes es vulguin "tirar un tret al peu" i posar pressió.

Riera també ha avisat que serà "molt més difícil" que la CUP canviï el vot si de la reunió d'aquest matí surt "obediència a l'Estat, reculada del Parlament i polítiques autonomistes de pa sucat amb oli".

Segons el diputat, el que té clar la militància de la CUP és que no comprarà que "ara toca recular i fer autonomisme". "Això la CUP no ho comprarà mai. Igual que creiem que no s'ha de recular davant la repressió", ha reblat.

Riera s'ha mostrat molt crític amb el president del Parlament, Roger Torrent, i ha considerat "pressing" convocar un ple amb "precipitació" sense tenir la certesa que el candidat tindrà garantida al majoria absoluta. En primera votació, és necessari que el candidat a la presidència de la Generalitat obtingui un mínim de 68 vots. Per tant, els quatre diputats cupaires haurien de canviar l'abstenció anunciada fins ara pel vot afirmatiu dels quatre. Riera ha explicat que aquest dimecres a la nit, en conversa telefònica, ja li va traslladar a Torrent que "no era prudent ni encertat".

En cas que Turull no obtingués els 68 vots necessaris s'hauria de sotmetre en una segona votació 48 hores després. Però divendres el Tribunal Suprem l'ha citat per decidir si l'envia a la presó de manera preventiva. Sobre aquesta qüestió, Riera ha manifestat que vol creure que per uns "mínims democràtics i de decència, la juridicatura espanyola no impedirà que una persona que és candidata pugui assistir a la segona volta", tot recordant que té el dret i el deure d'assistir-hi.