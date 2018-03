Ple d'urgència per investir Turull abans de passar pel Suprem

El president del Parlament, Roger Torrent, va proposar formalment com a candidat per a president de la Generalitat l'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull, i va convocar per a avui a les 17 hores el ple d'investidura.

Torrent va programar el ple després de fer una ronda de consultes amb els líders dels grups parlamentaris per telèfon, una via «exprés» realitzada a última hora d'aquest dimecres i que li va portar uns 45 minuts.

La seva intenció era fer la ronda de consultes presencialment des de dijous, però el procés es va precipitar després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena cités demà el mateix Turull i altres encausats sobiranistes per decidir si els manté en llibertat provisional o si han de tornar a la presó.

El candidat de JxCat a presidir la Generalitat va prometre assumir el càrrec governant per a tots els catalans i dialogant sense exclusions, i va dir que seria «un honor immens» que el triessin la resta de diputats.

«Treballaré sense descans pel progrés i protecció dels 7,5 milons de catalans, els seus drets, la seva llibertat i els seus mandats democràtics», va dir en una piulada recollida per Europa Press.

I ho farà «amb diàleg amb tots i per a tots», va afegir poc després que el president del Parlament hagi convocat el ple d'investidura per avui.



Pendents de la CUP

El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Lluc Salellas, va anunciar ahir que debatran la proposta del president del Parlament d'investir Turull abans del ple convocat per a les cinc, i decidiran el seu Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària a les 3 de la tarda.

Ho va dir en roda de premsa amb la portaveu del Secretariat Nacional, Mireia Boya, assumint la necessitat de prendre una decisió ràpida davant la celeritat de la proposta de candidatura de Turull, que JxCat i ERC han decidit «sense l'acord» amb la CUP.

El president del Parlament, Roger Torrent, va iniciar la ronda de consultes telefònicament amb els grups parlamentaris amb l'objectiu de cercar un candidat que se sotmeti al debat d'investidura a la presidència de la Generalitat, segons van assegurar fonts pròximes a la presidència.

Anteriorment, JxCat havia plantejat investir Jordi Turull avui mateix, un dia abans que el Suprem decideixi si envia l'exconseller de la Presidència a la presó de manera preventiva.

Els diputats de JxCat van estar reunits al Parlament i en les últimes hores es van intensificar les trobades entre diputats de JxCat i el mateix Torrent. És la tercera ronda de contactes que Torrent fa com a president de la cambra catalana. Les dues anteriors les va fer presencialment amb els presidents dels grups parlamentaris. En la primera va proposar Carles Puigdemont i, en la segona, Jordi Sànchez.

Els diputats de JxCat, Elsa Artadi, Damià Calvet i Albert Batet van abandonar durant uns minuts la reunió del grup parlamentari de JxCat per trobar-se amb Torrent.

Tot i que al matí Torrent havia anunciat una ronda de consultes per avui, l'anunci del Suprem va fer trontollar el pla previst de fer el ple d'investidura la setmana que ve.

Abans de l'anunci del Suprem i amb la candidatura de Turull a punt de fer-se oficial, el govern espanyol va advertir que «vigilarà» i estarà molt pendent del que faci Turull si és escollit president de la Generalitat. Fonts de l'executiu de Rajoy van recordar que té «l'espasa de Dàmocles de la llibertat provisional».

«Té causes pendents. Sap què passa si es traspassa la línia, ja ha estat a la presó» , van afegir les mateixes fonts en conversa amb la premsa des dels passadissos del Congrés.

El cap de files de JxCAT, Carles Puigdemont, va defensar que el candidat a la presidència serà «un gran president per revertir els efectes del 155» i va alertar que «cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat».

En una piulada a les seves xarxes socials, Puigdemont va asseverar que si Turull és escollit president farà respectar el resultat del 21-D i garantirà la «legitimitat» de les institucions catalanes.

Puigdemont va valorar així els darrers esdeveniments que han portat a la convocatòria del ple d'investidura per aquest dijous amb Jordi Turull com a candidat.



Cs: «Degraden el Parlament»

La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, va considerar ahir «una vergonya que segueixin degradant al Parlament» després de rebre la trucada del president de la cambra, Roger Torrent, per comunicar-li la convocatòria d'un ple d'investidura el dijous amb Jordi Turull com a candidat.

El president del grup parlamentari PSC-Units, Miquel Iceta, va traslladar al president del Parlament, Roger Torrent, que el seu grup és «contrari a forçar procediments i terminis».

A través d'una piulada a les xarxes socials, Iceta va confirmar la trucada que va rebre de Torrent en el marc de la ronda de consultes telefònica que va fer ahir a la nit i es va mostrar contrari a que s'hagi precipitat el ple d'investidura.

El president del PP català, Xavier Garcia Albiol, va anunciar ahir que el seu grup parlamentari sol·licitarà celebrar «una junta de portaveus urgent per evitar el ple de l'atropellament a la democràcia».