El Suprem processa per rebel·lió 13 líders independentistes

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha processat per rebel·lió Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers destituïts Joaquim Forn, Jordi Turull (actual candidat a la presidència), Josep Rull, Antoni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí i Raül Romeva.

També enviarà a judici per rebel·lió Carme Forcadell, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i Marta Rovira (que no ha comparegut al Suprem i ha marxat a l'estranger). En total, són tretze persones processades per aquest delicte que pot comportar penes de fins a 30 anys de presó.

D'aquests tretze, també processa per malversació Puigdemont i Junqueras i els mateixos set consellers destituïts.

La resta de membres del Govern (Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret) aniran a judici per malversació i desobediència però no per rebel·lió.

Llarena processa només per desobediència els membres de la Mesa (Josep Maria Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet) així com les exdiputades de la CUP Mireia Boya i Anna Gabriel.

El jutge no processa i, per tant, no aniran a judici ni Artur Mas, ni Neus Lloveras ni tampoc Marta Pascal.

Llarena adverteix que el procés independentista pot estar "latent" amb un "relleu" dels seus líders

El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra els polítics independentistes adverteix en la seva interlocutòria de processament que el procés sobiranista català pot estar "latent" o "larvat" i estigui preparant el "relleu" dels seus líders polítics, bona part dels quals enviats a judici.

Així, en el seu escrit de 69 pàgines, Llarena detalla el seus nombrosos arguments contra els antics membres del Govern, els de la Mesa del Parlament, els de les entitats sobiranistes i altres líders polítics. Esmenta els suposats actes violents del 20 de setembre i l'1 d'octubre, així com els policies espanyols ferits i la suposada "inacció" dels Mossos, i els indicis per acusar de malversació de fons públics, 1,6 milions d'euros, a diversos alts càrrecs.

Per a Llarena, l'estratègia per assolir la independència va començar el 2012, i des de llavors hi ha hagut una "permanent i obsessiva activitat per crear estructures d'estat", així com el suport social i el reconeixement internacional, cosa que ha comportat una "gravetat i persistència inusitada i sense comparació en cap democràcia del nostre entorn". Per això, i per la fugida del país d'alguns investigats, es justificarien, segons ell, les mesures cautelars.

Més de dos milions d'euros de fiança

A més, el jutge fixa una fiança solidària de 2,1 milions d'euros als 14 membres del Govern Puigdemont. Aquestes interlocutòries es poden recórrer davant el mateix jutge i a la sala d'apel·lacions

Aquestes són les imatges d'alguns dels processats arribant avui al Tribunal Suprem



Llarena va citar dimecres passat a totes les parts per lliurar-los aquest divendres l'ordre de processament, on es concreten les acusacions contra els gairebé 30 investigats en aquesta causa. Ara les defenses tenen tres dies per recórrer aquest escrit, que apropa el final de la causa.