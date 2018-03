On és Carles Puigdemont?

Divendres a la tarda, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va reactivar l'euroordre de detenció contra l'expresident català Carles Puigdemont. El document va arribar tant a Finlàndia, país al que s'havia desplaçat a mitja setmana, com a Bèlgica, on té fixada la residència des que va abandonar Catalunya el passat octubre. De moment, ni les autoritats fineses ni les belgues tenen constància d'on és Puigdemont.

El diputat finès Mikko Kärnä, que va convidar Carles Puigdemont a Finlàndia, ha assegurat en un comunicat fet públic aquest dissabte a la tarda que Puigdemont no és al país nòrdic. Segons diu el text, Kärnä ha rebut informació que el president va marxar divendres al vespre de Finlàndia per dirigir-se a Bèlgica tot i que no se sap per quines vies ho va fer.

Tot i el comunicat, la premsa finesa assegura que la Policia està buscant Puigdemont a l'aeroport de Helsinki, des d'on avui tenia previst sortir del país. L'Oficina Central d'Investigació destaca que l'ordre de detenció emesa per Espanya obliga Finlàndia a actuar, però que la restricció a la llibertat ha de ser raonable i justa.

El diputat, Mikko Kärnä explica en el seu comunicat que durant el dinar que van tenir plegats divendres van discutir sobre la possibilitat que Espanya dictés una nova euroordre contra ell. "Va ser informat que si això passava tenia dues opcions: presentar-se davant les autoritats fineses fent front a l'opció de ser extradit o abandonar el país i dirigir-se a Bèlgica, que és el seu lloc de residència", recull el comunicat.

Finalment, per tant, Puigdemont hauria optat per la segona opció davant la reactivació de l'euroordre per part del jutge del Suprem Pablo Llarena. El diputat finès ha indicat també que Puigdemont li ha assegurat aquest dissabte que "cooperarà plenament" amb les autoritats belgues.

Avui al matí l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, que havia dit que es presentaria davant la policia finlandesa.

La Policia de Finlàndia hava emès aquest matí un comunicat en el qual confirmava que havia rebut una ordre de detenció europea per a Carles Puigdemont i assegurava que el seu parador era desconegut.



La Fiscalia de Brussel·les tampoc sap on és Puigdemont

Bèlgica també té sobre la taula l'ordre europea de detenció contra el president destituït Carles Puigdemont. Fonts de la fiscalia de Brussel·les han confirmat que han rebut una euroordre per trobar i extradir Puigdemont. Amb tot, han admès que hores d'ara encara desconeixen on és el líder de JxCat i que, per tant, per ara no poden aportar cap més informació.

Quan l'Estat va emetre la primera euroordre, Puigdemont es va personar en una comissaria de la policia i va comparèixer davant del jutge, que va dictaminar mesures cautelars com l'obligació de no sortir del país, tenir-hi una residència fixa i estar disponible per totes les citacions judicials.