Pedro Sánchez: «Ningú no ha fet tant mal a les institucions catalanes com l'independentisme»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte que l'independentisme "aposta pel caos" i ha considerat que "continua erosionant la convivència entre catalans" perquè els seus partidaris diuen defensar la democràcia però, segons ell, segueixen amb la "seva via unilateral".

A través d'un vídeo publicat a la pàgina web del PSOE, el el líder socialista ha considerat que "ningú no ha fet tant mal a les institucions catalanes com l'independentisme". Sánchez també ha dit que l'"altra esquerra" –fent referència als comuns- s'ha tornat a equivocar situant-se al costat de l'independentisme quan "no hi ha una bandera d'esquerres en la causa independentista".

Pel líder del PSOE "l'esquerra és un moviment polític integrador, progressista modernitzador i europeista", el contrari del que representa el nacionalisme català, que, segons ell, és "excloent, aïllacionista regressiu i insolidari".

Davant l'actual situació, Sánchez ha instat a aconseguir "solucions polítiques". A més, ha invitat a Ciutadans i Podem a treballar a la Comissió d'Avaluació del Model Territorial oberta pels socialistes per trobar "solucions que resolguin un dels principals desafiaments de la societat espanyola com és la convivència entre pobles".