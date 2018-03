La professora d'economia Elisenda Paluzie liderà l'ANC els dos propers anys

La professora d'Economia de la UB Elisenda Paluzie és la nova presidenta de l'ANC. Així ho han decidit els 72 dels 77 membres que conformen el Secretariat Nacional de l'entitat sobiranista. En la seva primera intervenció davant dels mitjans després de ser escollida, la professora ha assegurat que la nova cúpula de l'assemblea treballarà "sense descans per fer efectiva la República Catalana". Ha mostrat el seu "recolzament incondicional" als polítics empresonats i exiliats i ha denunciat els atacs de l'estat espanyol "autoritari i venjatiu que té per objectiu humiliar i venjar-se perquè l'1 d'octubre aquest poble els va donar una lliçó".

D'esquerra a dreta Joaquim Arnau, Pep Cruanyes, Elisenda Paluzie i Montserrat Rosell. | ACN

Paluzie ha rebut el suport de pràcticament tots els secretaris que s'han reunit aquest dissabte al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. "És un dia difícil", ha reconegut la nova presidenta, tot expressant el seu reconeixement pels polítics empresonats i exiliats "pel sacrifici que estan fent". No obstant això, ha volgut deixar clar que "aquesta batalla la guanyarem i seguirem treballant sense descans per fer efectiva la República catalana".



Sense por

Paluzie ha reconegut que el fet que els seus antecessors en el càrrec, Carme Forcadell i Jordi Sànchez, siguin a presó preventiva no l'espanta. "Ja poden amenaçar, escapçar-nos... Per cada persona que escapcin en sortirà una altra", ha dit, tot assegurant que no té cap por en seguir defensant "la llibertat del nostre poble". Així ha assegurat que la nova cúpula de l'Assemblea no farà "cap pas endarrere". "Des del derrotisme no sumarem, però amb força aconseguirem la victòria", ha afegit.



Sense vicepresident

A hores d'ara el càrrec de vicepresident segueix a l'aire i els secretaris segueixen reunits. Segons ha explicat el fins ara vicepresident de l'assemblea, Agustí Alcoberro, en la primera ronda no s'han assolit les 2/3 parts dels vots necessaris. La pugna està entre el cofundador del Cercle Català de Negocis, Joan Canadell, i el president del CIEMEN i membre d'ERC, David Minoves. Van quedar en segona i tercera posició en els comicis celebrats el passat 17 de març entre els socis. Tots dos, però, ja van anunciar aquest divendres la seva voluntat de postular-se a la presidència.

També resta pendent per escollir el càrrec de secretari. Sí que s'ha triat, també en primera volta, el nou tresorer de l'entitat que serà Joaquim Arnau.