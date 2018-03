Famílies i polítics reten homenatge als empresonats

Reconeixement. Després del ple suspès, l'Auditori del Parlament es va omplir per homenatjar els polítics catalans a la presó. Al llarg del dia, personalitats i entitats de diferents àmbits també els van donar suport

Primer a l'hemicicle, en forma d'aplaudiment, i després a l'auditori del Parlament, les famílies dels «presos polítics» van rebre ahir una doble mostra de suport.

L'endemà que el jutge Pablo Llarena tornés a empresonar Turull, Rull, Bassa, Forcadell i Romeva, el president del Parlament, familiars dels presos, electes parlamentaris del Congrés i el Senat, expresidents i exconsellers van participar en un acte institucional per homenatjar-los. A primera fila hi havia familiars dels empresonats, entre ells la parella del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, Txell Bonet, amb el seu bebè, i la dona de l'exconseller Raül Romeva, Diana Riba. També hi van assistir molts diputats, com Eduard Pujol o Aurora Madaula (JxCat), Alba Vergès o Toni Castellà (ERC). Així com la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa (PDeCAT); els exdiputats de la CUP Albert Botran, Gabriela Serra, Antonio Baños i David Fernández; o l'exparlamentari de CSQP i exlíder de Podem Catalunya Albano Dante Fachín.

Així mateix, hi estaven presents la direcció del PDeCAT, amb Marta Pascal, David Bonvehí, Ferran Bel i Maria Senserrich; l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias (PDeCAT); els diputats a Madrid Carles Campuzano, Josep Lluís Cleries, Jordi Xuclà (PDeCAT) i Gabriel Rufián (ERC); l'exparlamentari d'EUiA David Companyon; l'exsecretària de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC); qui va ser coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena; el president de l'ACM, David Saldoni; el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; la presidenta de Súmate, Montse Sànchez; el secretari general d'UGT, Camil Ros, i l'exconseller Andreu Mas-Colell.



De l'abat a la Universitat

Al llarg del dia, nombroses organitzacions i col·lectius van reaccionar públicament en contra dels empresonaments dictaminats pel jutge Llarena i van donar suport a les famílies afectades.

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va defensar la declaració del president del Parlament i va considerar «més necessària que mai la unitat de tots els demòcrates contra la repressió». «Per fer front a la dictadura del govern del PP i els socis del 155 no ens podem permetre el luxe de renunciar als drets humans i civils. En definitiva, a la democràcia», va dir Mauri. «Malgrat el dolor, la ràbia i la impotència, s'entreveu un front ampli contra la repressió», va continuar i va traslladar el «màxim suport» de l'entitat cultural a les famílies dels polítics empresonats i exiliats. «Ja tenim nou demòcrates a la presó, víctimes d'un estat que fa vergonya», va dir; a més de considerar que ahir «els companys dels empresonats, els partits independentistes, han donat una lliçó de dignitat».

El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, també es va manifestar per sostenir que «la situació que es viu a Catalunya és molt preocupant i molt dolorosa». A través d'un comunicat, Soler va dir que «els empresonaments preventius, incomprensibles per a molta gent, estan creant una inquietud notable» que, segons ell, «dificulten la possibilitat d'una distensió que faciliti camins de solució al problema polític que ens afecta tots». Davant d'això, va apostar per la «reflexió» i el «diàleg sense humiliacions». «Cal mantenir el cap fred i actuar més racionalment que no pas visceralment», va reflexionar.

També l'Associació Catalana d'Universitats Públiques va expressar el seu «profund malestar» pels empresonaments i va reclamar una «solució democràtica i dialogada». «Considerem –va dir l'entitat– que hi ha altres vies per afrontar la situació política que viu Catalunya en aquests moments i que la presó no és la manera de fer-ho».