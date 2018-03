Investigat per maltractar un ramat d'ovelles i cabres

Xais colgats pels purins sense poder-se moure, ovelles i cabres amb ferides sense curar, cadàvers abandonats. Aquest és el panorama detectat en una instal·lació ramadera de Lliçà d´Amunt. Els Mossos d´Esquadra i Agricultura l´investiguen, per ordre judicial, per un presumpte delicte de maltractament animal, contra la salut pública i contra els recursos naturals.



Les actuacions es remunten temps enrere, quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Metropolitana Nord van localitzar unes ovelles mortes al voltant de la granja, els cadàvers de les quals no s´estaven gestionant de manera adequada.



Malgrat les sancions administratives, el propietari continuava gestionant el ramat amb descurança. Tant el DARP, com l´Ajuntament de Lliçà d´Amunt, com els Mossos van intentar reconduir l´actitud del ramader i li van donar una pluralitat d´alternatives per tal de mantenir el ramat en les condicions adequades, però no se´n van sortir.



Davant d´aquesta situació, el DARP va decidir tramitar l´expedient per via judicial i denunciar els fets a la Fiscalia , en considerar que s´estava incorrent en un delicte de maltractament animal i un altre contra la salut pública. Donada la gravetat dels fet, el Jutjat d´instrucció va autoritzar el comís de tot el ramat així com dels altres animals domèstics de l´explotació.





El passat 6 de març membres del DARP conjuntament amb efectius de l´Àrea Central de Medi Ambient (ACME) i de la URMA de la RPMN van executar l´auto judicial i van retirar de la granja un total de 702 animals: 567 ovelles, 80 xais, 50 cabres, 2 ponis i 3 gossos. Els animals van ser examinats un per un per veterinaris del Departament d´Agricultura per tal de comprovar el seu estat de salut. En l´operatiu van participar més de 30 efectius, entre policies, agents rurals, veterinaris i tècnics del DARP.



A l´interior de les instal·lacions es van localitzar 40 cadàvers d´ovelles i cabres en diferents estats de descomposició que convivien amb la resta del ramat, a banda també hi havia un gran nombre de cadàvers soterrats entre els purins que arribaven a tenir una altura d´un metre de gruix cobrint una extensió de 800 m2 de terreny. A l´exterior de les instal·lacions s´amuntegaven uns 200 metres cúbics de purins on s´hi barrejaven esquelets i cossos en descomposició.

En general el ramat presentava signes de desnutrició i alguns animals estaven molt prims. Es van detectar problemes de coixesa en un nombre d´animals elevat provocat per la manca d´higiene de les instal·lacions així com problemes cutanis de falta de llana deguts a malalties parasitàries o mancances alimentàries.El propietari i el seu pare van ser detinguts aquell mateix dia 6 de març per intentar agredir als Mossos quan van contactar-los amb l´objectiu de fer-los entrega de l´auto judicial del comís.Durant tot l´operatiu, s´ha comptat amb la col·laboració i cooperació d´associacions animalistes en el seguiment i la recollida de dades sobre l´estat dels animals.