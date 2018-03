Torrent vol un front unitari davant «la suspensió de la democràcia»

El president del Parlament, Roger Torrent, va encapçalar ahir un acte a l'auditori del Palau que acull la cambra catalana en defensa «dels drets civils i polítics». Acompanyat per expresidents del Parlament i la Generalitat, i de representants de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP, Torrent va proposar als polítics i la societat crear un front unitari en defensa dels drets fonamentals davant la «suspensió de la democràcia».

Torrent també va fer una crida als «demòcrates de l'Estat, Europa i el món» a ser «solidaris» amb Catalunya i sumar-se a la seva causa. El president va aprofitar per carregar contra els empresonaments decretats divendres i va retreure a l'Estat i la justícia espanyola que «criminalitzin idees polítiques». «És propi de règims autoritaris», va dir.

Aquest acte va seguir el ple d'investidura suspès, en què Torrent va dir que el moment era «profundament excepcional», va acusar els poders de l'Estat d'impedir que la voluntat de la ciutadania s'expressi «lliurement»i va acabar enviant una abraçada a Forcadell, Turull, Bassa, Romeva, Rull i Rovira, així com a la resta de presos i «exiliats». «No descansaré fins que sigueu a casa amb nosaltres», va concloure.

Després, en l'acte institucional, Torrent va qualificar els empresonaments com un «atac al cor de la democràcia» al qual «ningú pot restar indiferent», perquè «ens interpel·la a tots els que estimem la democràcia, la justícia i la llibertat, amb independència de les opcions ideològiques de cadascú» –va dir. I és per aquest motiu que va cridar a combatre «els atacs als drets polítics i civils». «No ens han obligat a suspendre un ple o una investidura, han suspès la democràcia. Ja n'hi ha prou. Han suspès la democràcia, i només podrem recuperar-la des de la fermesa i la unitat de tots els demòcrates», va etzibar, contundent, el president del Parlament. Amb aquesta premissa, Torrent va demanar «respostes» i va instar «a formar, des d'ara mateix, un front unitari en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals; un front transversal, basat en el respecte de la pluralitat; una aliança de tots els demòcrates per exigir i aconseguir la llibertat de les persones perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions sobre el futur polític d'aquest país», va sentenciar.

I és que per a Torrent, l'empresonament dels independentistes «és injust, és innecessari, és indigne d'un país democràtic, i és propi d'un règim autoritari». Per aquest motiu, el president va considerar que Catalunya viu ara mateix un «context d'involució democràtica sense precedents». Per al president, la lluita no és entre Catalunya i Espanya ni entre independentistes i constitucionalistes. «Aquest, el que vivim, no es un embat de banderes sinó de valors universals», va dir. Per això, Torrent va emplaçar tots els demòcrates a «fer costat als catalans».