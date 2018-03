Turull, Romeva i Rull demanen una reacció pacífica

Fotografies dels polítics independentistes empresonats per ordre del Suprem van ocupar la primera filera de cadires en l´assemblea de l´ANC.

Els exconsellers del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, que es troben a la presó madrilenya d'Estremera des de divendres al vespre en virtut de l'ordre de reclusió preventiva dictada pel magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa especial contra la cúpula del procés independentista, Pablo Llarena, demanen una reacció pacífica en protesta per la seva situació, alhora que agraeixen les mostres de suport rebudes.



L'advocat transmet la petició

Ho va explicar el seu advocat defensor, Jordi Pina, que ahir va visitar-los al centre penitenciari, en declaracions als mitjans de comunicació. Pina es va reunir amb els tres encausats al matí i a la sortida de la trobada va manifestar que els seus defensats li havien demanat específicament que transmetés un missatge de tranquil·litat als ciutadans, als quals els tres exconsellers demanen que canalitzin la seva «indignació» per vies democràtiques davant dels «preocupants» moments de tensió que es van viure divendres a Barcelona, on els Mossos d'Esquadra van carregar contra els manifestants que van sortir al carrer per expressar el rebuig a la decisió del Tribunal Suprem.



En mòduls ordinaris

En aquest context, Jordi Pina va explicar que Turull, Romeva i Rull ja van passar el preceptiu reconeixement mèdic i que, un cop superada la prova, van ser traslladats a mòduls ordinaris de la presó. L'advocat va explicar que Raül Romeva i Josep Rull comparteixen cel·la, mentre que a Jordi Turull se n'hi ha assignat una de separada.

Juntament amb aquests tres ex-alts càrrecs del Govern català, divendres passat van ingressar a presó, en aquest cas al centre penitenciari d'Alcalá Meco, l'exconseller de Treball Dolors Bassa i l'expresident del Parlament Carme Forcadell. Turull, Rull, Romeva i Bassa s'enfronten a acusacions de rebel·lió i malversació de fons; Forcadell, a una de rebel·lió, un delicte tipificat en el Codi Penal espanyol que, en el pitjor dels casos, por comportar penes de presó de fins a 30 anys.

A banda d'aquests dirigents, que el magistrat Llarena situa en la cúpula política que va dissenyar el procés cap a la independència de Catalunya, també es troben en situació de presó preventiva l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller Joaquim Forn i els expresidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



Tretze acusats de rebel·lió

Pablo Llarena ha inclòs Junqueras i Forn en la llista dels tretze encausats per rebel·lió, que completen els exconsellers Toni Comín, que es troba a Bèlgica, i Clara Ponsatí, que també va marxar a l'estranger. També hauran d'afrontar l'acusació per malversació de fons públics. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, de la seva banda, també estan acusats de rebel·lió pel jutge. A diferència dels exconsellers, els Jordis es troben reclosos en una altra presó madrilenya, la de Soto del Real.