La façana dels Jutjats de Girona apareix tacada de pintura groga i restes d'ou

Els Jutjats de Girona van aparèixer ahir amb alguns vidres i bona part de l'entrada de l'edifici amb pintades de color groc i restes d'ou.

Mentre diversos operaris treballaven per netejar la pintura i les taques d'ou, una trentena de lletrats es van concentrar davant les portes dels jutjats per demanar «l'alliberament immediat dels presos polítics», convocats per l'Associació d'Advocats Voluntaris pel Dret de Defensa de Girona; encara que també n'hi havia que no en són membres i treballadors. El president de l'associació, Albert Carreras, va dir que l'última interlocutòria del jutge Llarena conté «greus imprecisions jurídiques i parla de fets que no estan contrastats» i va considerar que la mesura de presó provisional és «molt greu» si es tenen en compte els fets descrits.