Investiguen els acompanyants de Puigdemont per encobriment

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació per determinar si les quatre persones que acompanyaven Carles Puigdemont en el moment de la detenció a Alemanya el passat diumenge han comès un delicte d'encobriment. El ministeri públic actua a instàncies de la policia espanyola. Entre els quatre acompanyants, hi havia dos agents dels Mossos d'Esquadra i la direcció general de la Policia catalana ha obert una investigació per saber si estaven fent tasques d'escorta en períodes de permís i vacances. La Fiscalia ja està recollint informació per determinar el paper d'aquestes quatre persones que l'acompanyaven en el trajecte de tornada de Finlàndia a Bèlgica, quan l'euroordre de detenció i entrega ja estava dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El ministeri públic ha confirmat que ha incoat diligències d'investigació per conèixer si hi ha fonaments per atribuir-los un delicte d'encobriment.

Diversos mitjans de comunicació han explicat que un dels agents dels mossos va viatjar a Finlàndia amb Puigdemont i el seu amic Josep Maria Matamala, que l'ha acompanyat des que va marxar a Bèlgica. L'altre agent va sortir divendres de Bèlgica cap a Suècia amb el cotxe que habitualment fa servir el president a Waterloo, i probablement anava acompanyat d'un altre amic de Puigdemont, l'historiador Josep Lluís Alay. Tots cinc es van trobar a Suècia i van emprendre el viatge cap a Bèlgica altre cop, quan l'ordre europea de detenció ja estava vigent. Tots cinc, però, van ser interceptats per la policia germànica dins del cotxe el diumenge al matí.

Al febrer, la Conselleria d'Interior ja va obrir una investigació interna per saber si els agents de seguretat que envoltaven Carles Puigdemont a Bèlgica són membres dels Mossos d'Esquadra. Un dels escortes inicials sí que és mosso i ha estat expedientat. Ara es vol saber si la quinzena d'agents que protegeixen el president destituït també són policies catalans que viatgen a Brussel·les per oferir els seus serveis d'escorta aprofitant quan tenen dos o tres dies de festa.

La Divisió d'Afers Interns (DAI) va obrir una informació reservada i va proposar a mitjans de gener obrir un expedient disciplinari al mosso que va aprofitar les seves vacances i un permís per fer d'escorta personal de Puigdemont i probablement el va ajudar a sortir de Catalunya i arribar a Brussel·les. L'agent ha estat apartat de la unitat d'escortes i quan es reincorpori ho farà a l'àrea de seguretat ciutadana, però ara està de baixa mèdica. Fa unes quantes setmanes la DAI va prendre declaració a un altre policia que va negar la seva participació davant afers interns.