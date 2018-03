JxCat, ERC i la CUP forcen un ple per debatre la investidura de Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent, va fixar per demà a les 10 del matí un ple que debatrà diverses propostes de resolució, entre elles les dues de JxCAT, ERC i CUP que reclamen garantir els «drets polítics» de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez.

Les tres formacions van registrar ahir al matí les dues propostes de resolució i van demanar que es debatessin en un ple urgent aquesta setmana. Això va provocar una nova reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus ahir, on es va fixar la data de la sessió plenària i es van admetre a tràmit aquests dues propostes de resolució i les que van presentar posteriorment, PSC, Cs i CatECP. A més, l'ordre del dia també va incloure la presentació i debat d'un informe del Síndic de Greuges sobre l'1-O.

JxCat, ERC i la CUP van registrar conjuntament les dues propostes que expliciten que entre els drets a garantir hi ha d'haver el de "sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president de la Generalitat". Una de les propostes reclama també la posada en llibertat immediata dels diputats i exdiputats que es troben en presó preventiva «privats de llibertat».

El portaveu d'ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, va defensar ahir que la prioritat del seu partit és treballar perquè l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont surti en llibertat, i no tant abordar si cal tractar d'investir-lo president com a rèplica a la seva detenció.

Ho va dir en roda de premsa després de reunir-se la direcció del partit, en preguntar-se-li si ERC avala investir-lo: "El seu mateix advocat ha dit que la seva prioritat és la seva defensa personal, i estem permanentment en contacte amb el seu partit i el seu entorn. La prioritat ara mateix és que surti lliure».

Va recordar que ERC, juntament amb JxCat i la CUP, va presentar dues propostes de resolució en el Parlament que defensen «els drets polítics de tots els diputats de la Cambra», fent esment especial a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull (JxCat), els tres candidats fallits a la investidura.

ERC reacciona així després de JxCat i la CUP haguessin plantejat de nou investir Puigdemont com a rèplica a la seva detenció diumenge a Alemanya, una investidura que els republicans sempre han vist difícil per les conseqüències legals que podria implicar.



Els republicans no es pronuncien

Sabrià va insistir que ERC vol que es formi un Govern al més aviat possible a Catalunya, però no es va pronunciar sobre qui hauria de liderar-lo, i va esgrimir que la realitat canvia molt ràpid perquè fa escassos tres dies el candidat era Jordi Turull i ni ERC ni JxCat ho posaven en dubte. Aquest diumenge la CUP es va oferir a entrar a la Mesa del Parlament per contribuir a la investidura de Puigdemont: encara que ERC valora el gest dels 'cupaires', recorda que no és necessari perquè en aquest òrgan ja hi ha majoria independentista amb ERC i JxCat.



La veu d'entitats i patronals

El Tercer Sector Social català va demanar ahir al conjunt de les forces polítiques catalanes, sense excepció, que treballin per restablir el funcionament democràtic de les institucions. En la mateixa línia es van pronunciar els dos sindicats principals, CCOO i UGT. Pimec va reclamar a les forces polítiques catalanes recuperar l'autogovern i les institucions, per la qual cosa ha defensat la urgència en la constitució d'un Govern efectiu i «si fos necessari, de concertació», segons va informar l'organització aquest dilluns en un comunicat.

Cecot va demanar que les forces polítiques facin efectiva la demanda de diàleg transversal i inclusiu que la ciutadania els està demandant davant la situació actual a Catalunya, segons ha informat la patronal en un comunicat aquest dilluns.



SCC: «La declaració és colpista»

L'entitat antiindependentista Societat Civil Catalana va exigir ahir al president del Parlament, Roger Torrent, que dimiteixi immediatament després de considerar que la declaració institucional pronunciada aquest diumenge pel president de la Cambra va ser un «discurs colpista».