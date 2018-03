Detenen un gigoló a Barcelona acusat d'estafar almenys 17 dones

Albert Cavallé Ortín, el gigoló de 36 anys acusat d'estafar i robar a almenys disset dones, ha estat detingut a Barcelona pels Mossos d'Esquadra. L'home, que seduïa les seves víctimes per quedar-se amb els seus diners i pertinences valuoses, ha quedat en llibertat amb càrrecs per ordre judicial. L'entabanador iniciava una relació amb dones de mitjana edat a les quals seleccionava com a víctimes a través de les xarxes socials. Després de posar-se en contacte amb elles, les engalipava per, un cop guanyada la seva confiança, demanar-los diners, joies o fins i tot targetes de crèdit o números de compte perquè li paguessin deutes o prestessin objectes de gran valor.

El seu canal per contactar amb les víctimes eren les xarxes socials i les pàgines webs de cites. Es presentava com un home afortunat, exitòs i adinerat a través de perfils amb noms i cognoms diferents, entre ells els de la seva veritable identitat. Es feia passar per advocat, inversor en borsa i fins i tot pel fill del doctor Planas, un conegut cirurgià plàstic de Barcelona. Quan era descobert, desapareixia.

El sergent de la Unitat d'Investigació del Districte de l'Eixample dels Mossos d'Esquadra, Ignasi Hortelano, va afirmar que la detenció es va produir dilluns a Barcelona després de rebre una informació anònima sobre la situació del presumpte estafador. Cavallé acumulava denúncies per furt, estafa, apropiació indeguda i coaccions a Barcelona, Baiona i Pamplona, i estava en crida i cerca després de no presentar-se a cap de les citacions judicials.

Els Mossos tenen constància de 17 denúncies de dones a les quals va seduir per estafar-les, la primera d'elles el 2013, tot i que no descarten que, després de fer-se pública la seva detenció, el nombre de denúncies es pugui incrementar. En aquesta investigació han intervingut diferents unitats dels Mossos d'Esquadra i per això encara no s'ha pogut establir el benefici total obtingut.