El Parlament aprova garantir que Puigdemont, Sànchez i Turull puguin ser investits

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres el dret de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull a ser investits presidents de la Generalitat malgrat la seva situació actual -els tres són a la presó-.





DIRECTE

Segueix en viu el ple del Parlament

11.34 h

El Parlament rebutja demanar la dimissió de Torrent com sol·licitava Cs

11.34 h

El Parlament aprova garantir que Puigdemont, Sànchez i Turull puguin exercir els seus "drets polítics"

11.34 h

Domènech proposa un Govern d'independents per desbloquejar la situació

11.04 h

La CUP proposa celebrar ja un ple d'investidura amb Puigdemont com a candidat

10.04 h

La Mesa no tracta avui la petició de Puigdemont de delegar el vot

10.32 h

Puigdemont demana la delegació de vot al Parlament

09.46 h

Tanquen el Parc de la Ciutadella

09.30 h

Consulta l'ordre del dia del ple del Parlament

Convocat el Ple del #Parlament per dimecres, 28 de març, a les 10 del matí.



L'ordre del dia inclou el debat i la votació de cinc propostes de resolució i el debat de l'informe del @sindicdegreuges sobre l'1 d'octubre pic.twitter.com/w1kG9icjY4 — Parlament Catalunya (@parlamentcat) 26 de març de 2018

El Parlament ha tombat(Cs) que, a més d'exigir respecte a la convivència i neutralitat institucional. Els vots en contra de JxCat, ERC, PSC, CatECP i la CUP han impedit que el text prosperés. Cs i PPC hi han votat a favor. En la defensa de la proposta de resolució des del faristol, la líder de Cs, Inés Arrimadas , ha constatat que, i ha sentenciat que ha de rectificar o bé dimitir. Abans de la votació del text definitiu, la cambra també ha tombat una esmena transaccional del PPC que proposava que el Parlament condemnés "enèrgicament" els actes "violents" dels darrers dies en les mobilitzacions convocades per l'ANC, Òmnium i els CDR.El Parlamentaquest dimecres reclamar garantir els drets polítics de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez, inclòs el de; amb els–impulsors de la iniciativa. Així, els dos textos expliciten que entre els drets a garantir i ha d'haver el de "sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president" i reclamen el compliment de l'article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, arran de les mesures cautelars dictades pel Comitè de Drets Humans d'aquest organisme demanant a l'Estat que garanteixi els drets polítics de Sànchez. Durant el debat,, investidura que la CUP ha reclamat que es faci ja i que ERC no ha mencionat directament. De la seva banda, Cs, PSC i PPC han criticat l'actuació dels independentistes, mentre que CatECP ha dit que aquesta proposta podria suposar "tornar enrere".El president de CatECP al Parlament, Xavier Domènech , ha proposat aquest dimecres formar un Govern de persones independents queper acabar amb el bloqueig institucional, l'aplicació del 155 i recuperar l'autogovern de Catalunya. "" que Domènech demana que sigui temporal, i els membres del qual es comprometin amb uns objectius concrets i, un cop complerts, es comprometin també a convocar unes eleccions i no a presentar-s'hi.El diputat de la CUP Carles Riera ha demanat aquest dimecres celebrar al més aviat possible, al que ja han anunciat que donarien suport: "Investir a Puigdemont, fer República i tornar al camí de la dignitat nacional".La Mesa del Parlament finalment no ha tractat aquest dimecres la petició del líder de JxCat, Carles Puigdemont, de. Fonts de la formació han explicat que la intenció era que s'acceptés la delegació de vot de cara al ple d'avui, però que finalment. Així, la Mesa tractarà aquesta petició en la seva reunió de la setmana que ve, previsiblement. La delegació de vot s'ha registrat avui al matí, s'ha conegut quan ja havia començat la primera reunió de la Mesa, i posteriorment s'ha decidit fer un recés.El diputat i cap de files de JxCAT. Fonts parlamentàries han indicat que la qüestió s'ha anunciat a la Mesa i posteriorment s'ha decidit fer un recés. Fonts de Cs han explicat que han demanat als lletrats de la cambra catalana que es pronunciïn sobre la qüestió. De la seva banda el PSC ha indicat que respectarà l'opinió dels lletrats.Elde Barcelona, que acull el Palau del Parlament, es trobaaquest dimecres al matíque se celebra a partir de les 10:00 hores a la Cambra catalana.