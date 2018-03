Cau una xarxa que comerciava amb obres d'art espoliades a Líbia

La policia espanyola ha desmantellat una xarxa que comerciava amb obres d'art espoliades a Líbia que servien per finançar el terrorisme gihadista. L'operació policial ha permès detenir dues persones a Barcelona i també s'han fet cinc escorcolls, tres d'aquests a la capital catalana i dos més a Argentona (Maresme). Els detinguts són O.C.P i J.B.P, dos homes de 31 anys i de nacionalitat espanyola, acusats d'una presumpta participació en el finançament del terrorisme, pertinença a organització criminal, encobriment, contraban i falsificació documental. Els dos arrestats són experts en art que adquirien aquestes peces, conegudes al mercat com a «antiguitats de sang», per vendre-les a la galeria que regenten a la capital catalana.

Els detinguts formaven part d'una xarxa amb base a Catalunya i ramificacions internacionals que es dedicava a l'adquisició i venda d'obres de valor històric-arqueològic procedents de territoris que es trobaven sota el setge de grups afins a l'organització Estat Islàmic.

El Ministeri d'Interior va explicar que es tracta de la primera operació policial desenvolupada al món contra el finançament del terrorisme a través de l'espoli d'obres d'art de territoris sota el setge de grups terroristes. La policia va practicar cinc escorcolls, tres a Barcelona i dos a la localitat d'Argentona, on es troba el taller de reparació de les peces, la nau on s'emmagatzemaven i la galeria d'art on moltes eren exposades per a la seva venda al públic. En total s'han intervingut nombroses obres d'art d'origen cirenaic (regió situada al nord de Líbia) i de la zona tripolitana (propera a la capital), set mosaics, sarcòfags i peces d'origen egipci, així com divers material informàtic per a la seva posterior anàlisi. Des de finals del 2014, el principal detingut havia teixit una xarxa de proveïdors per tot el món que li permetia l'accés a peces arqueològiques de diverses civilitzacions.