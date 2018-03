El Govern porta l'alcaldessa de Girona a la Fiscalia

Partidista, sectària, intolerant i intransigent. Amb aquests adjectius va definir ahir el delegat de l'Estat espanyol a Catalunya, Enric Millo, l'alcaldessa de Girona, la qual ha denunciat a la fiscalia pel discurs que va fer el passat divendres. El delegat va culpar Marta Madrenas de no representar «tots els gironins» i la va acusar de «fer una crida a la revolució i a la mobilització de la gent en contra dels principis de la convivència».

Per a Millo, aquestes declaracions van tenir com a conseqüència «que el mateix cap de setmana una sèrie de persones ataquessin la façana de la Subdelegació amb pintures, consignes i ultratges envers les dues banderes: l'europea i l'espanyola», uns fets pels quals la Guàrdia Civil ja ha obert diligències. «Una persona que es dediqui a calumniar no representa a Girona, la ciutat no són les 50 persones que estaven davant de la porta fent actes vandàlics», va assegurar, afegint que «l'alcaldessa en lloc de defensar el bé comú representa només una part».

Durant aquesta mateixa roda de premsa, Millo també va aprofitar per emetre un avís al president del Parlament, Roger Torrent, el qual considera que «està utilitzant el seu càrrec per fer proclames polítiques» i permetre «el segrest de les institucions catalanes per part d'independentistes radicals de la CUP i els CDRs». El delegat el va avisar que «si segueix els passos de la seva antecessora al càrrec -Carme Forcadell- «ja sap com pot acabar». En valoracions als esdeveniments i les protestes dels darrers dies, el representant de l'Estat espanyol va felicitar les actuacions dels Mossos d'Esquadra, i va assegurar que a Catalunya «hi ha hagut un increment de la violència». Per Millo el trencament de la CUP amb la resta de forces independentistes n'és la causa principal.



Les reaccions a la notícia

Marta Madrenas, a través de les xarxes socials, va contestar «el mateix dia en què debuto al Parlament parlant sobre què entenem per normalitat democràtica, Enric Millo anuncia que em porten a Fiscalia per fer un discurs en base a un relat completament inventat». També Sílvia Paneque va reaccionar assegurant que «utilitzar la Fiscalia en aquest cas és empitjorar més la situació».