Guardiola: "És una gran injustícia que ens comparin amb la kale borroka o ETA"

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha qualificat de "gran injustícia" el fet que des d'alguns àmbits s'estiguin comparant el moviment independentista i favorable al referèndum català "amb la kale borroka" o "amb ETA", i ha ressaltat que precisament s'ha caracteritzat pel "pacifisme", cosa que demostren les imatges, que "no enganyen".

"Quan diuen que som generadors de violència s'equivoquen de ple. Pots estar d'acord o no, ja sabem que les idees són de cada un i que els jutges poden fer la seva feina. Crec que és una gran injustícia que ens comparin amb la kale borroka o que podem semblar la banda terrorista ETA ", ha declarat en la roda de premsa prèvia al duel d'aquest dissabte a casa de l'Everton.

En aquest sentit, el tècnic català ha destacat que el que ha caracteritzat precisament al moviment a favor del referèndum ha estat el seu fons "pacífic". "Estic com tota la gent que no vol el mal per als altres ni per les seves famílies. Tot el que hem fet sis milions de persones sortint al carrer en aquests anys ho hem fet de manera pacífica", ha destacat.

"Només cal veure el que va passar l'1 d'octubre. Les fotografies i els vídeos no enganyen; fa anys podia fer-ho, però ara no. Tots els missatges, des del president Puigdemont fins el vicepresident Junqueras, el president de l'ANC o de Òmnium Cultural, sempre els han dit a través del pacifisme ", va continuar.

El preparador de Santpedor ha tornat a lluir en la roda de premsa el llaç groc en solidaritat pels polítics independentistes catalans empresonats, una acció per la qual ja va ser multat amb 22.500 euros per part de la Federació Anglesa (FA) per "exhibir un missatge polític ".

En aquella ocasió, el president de la FA, Martin Glenn, va sembrar la polèmica a l'equiparar la cinta groga amb "una esvàstica o la falç i el martell", un comentari pel qual després es va disculpar, recalcant que van sancionar a l'entrenador aplicant "les lleis del joc de manera equitativa ".