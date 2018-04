Mor als 82 anys Marta Vallès, esposa de Fèlix Millet

Marta Vallès i Guarro, la dona de Fèlix Millet, ha mort aquest diumenge als 82 anys, segons ha avançat 'El Punt Avui' i ha pogut confirmar l'ACN. Vallès va ser jutjada pel cas de l'espoli del Palau de la Música com a responsable civil a títol lucratiu i condemnada a pagar 6,4 milions d'euros.

La seva condemna, com la de l'expresident del Palau de la Música, encara no és ferma perquè està pendent de què el Tribunal Suprem deliberi sobre els recursos que hi van presentar els seus advocats.La cerimònia de comiat de Marta Vallès es farà dimarts, 3 d'abril, a dos quarts de dues del migdia al Tanatori de Ronda de Dalt de Barcelona.

Marta Vallès va declarar en el judici del cas Palau el 20 de març de l'any passat, ho va fer al costat de les seves filles Clara i Laila Millet i de la dona de Jordi Montull, Mercedes Mir. Totes elles van declarar com a responsables civils a títol lucratiu i com a responsables civils subsidiàries pels diners desviats pels dos exmàxims dirigents de l'entitat musical cap a les arques familiars.

En el cas de la família Millet, les tres dones van assegurar que no els estranyaven les grans despeses que tenia la família, ja que s'ho podien permetre pel patrimoni familiar i els molts càrrecs que tenia el pare.