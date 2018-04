Puigdemont fa una crida des de la presó a «no abaixar la guàrdia»

El president a l'exili Carles Puigdemont ha fet una crida des de la presó de Neumünster, a Alemanya, a «no abaixar la guàrdia» davant d'un Estat espanyol que, segons ell, es comporta cada vegada «de manera més autoritària» i «retallant més drets fonamentals». En el missatge, gravat per un diputat alemany que el va visitar a la presó i difós per Catalunya Ràdio, Puigdemont diu que cal «continuar endavant» i remarca que els drets dels catalans a decidir el seu futur estan «reconeguts per les Nacions Unides». El diputat alemany del Die Linke Diether Dehm va explicar després de visitar Puigdemont que el president destituït tem una extradició a Espanya per si, en una presó de l'Estat, se li vulneren els drets fonamentals. Dehm també va criticar l'actitud del govern espanyol i el rei Felip VI en el procés independentista, i va dir que Alemanya hauria d'alliberar Puigdemont.



Una cançó sorprenent

Durant la visita del diputat alemany d'esquerres al costat de la seva companya de files Zaklin Nastic, es va donar una circumstància sorprenent. Puigdemont va cantar una cançó als diputats alemanys que expressa «la voluntat de pau del poble català». Segons Dehm, la trobada amb Puigdemont va tenir lloc en el menjador de la presó. Allà, van mantenir una xerrada en la qual van abordar temes polítics i filosòfics en una mescla d'espanyol, alemany, francès i anglès.

Dehm també va oferir al líder independentista la seva casa, situada prop de Frankfurt, al centre d'Alemanya, perquè hi resideixi en cas que sigui posat en llibertat si la justícia germana no li deixia abandonar el país.



Recurs al Tribunal Suprem

Carles Puigdemont ha assegurat en el seu primer recurs davant el Tribunal Suprem (TS) contra el seu processament pel procés independentista, que «no va haver-hi violència alguna» en la preparació i convocatòria del referèndum i «menys un alçament», com afirma l'Estat espanyol. A més, Puigdemont ha al·legat «indefensió» davant el curs de la causa. El recurs considera que el jutge encarregat del cas 1-0 al TS, Pablo Llarena, utilitza «arguments cridaners» per «justificar l'existència de violència», quan en realitat «no la va haver-hi».

L'expresident exposa que el magistrat considera violenta la concentració dels dies 20 i 21 de setembre al costat de la Conselleria d'Economia, i els fets de el 1-O, així com «la violència que els processaments van haver de suposar-se» com a conseqüència de la reacció de l'Estat.

En aquest sentit, Puigdemont assenyala en el recurs que per violència «no cal entendre unes manifestacions de protesta, per nombroses que siguin», ni les accions «reprovables i aïllades dels qui causen danys» en tals circumstàncies. Per a l'expresident, aquest tipus de fets podrien ser com a màxim constitutius de «desordres públics», i imputar-se als autors de tals conductes, però «no a l'expresident».

Com és habitual, el president a l'exili va enviar un missatge des del seu Twitter i Instagram (aquesta vegada el va efectuar el seu equip ja que ell es troba a la presó), en referència a la celebració del mig any de l'1 d'octubre. Afirmava que sis mesos després de l'1-O els membres del seu govern eren «presos polítics» però es mantenien «lliures d'esperit» i va destacat que el referèndum va suposar l'inici d'una «nova era de la que no hi ha retorn possible». Puigdemont subratllava que la paraula de la ciutadania «no pot ser mai delicte» i que no escoltar-la «és legal però immoral».