Puigdemont, Ponsatí i Puig recorren el processament en considerar que «no hi ha rebel·lió ni malversació»

El president de la Generalitat cessat pel 155, Carles Puigdemont, i els consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig han presentat recurs contra l'auto processament que ha elaborat el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Ho ha anunciat l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, a través del seu compte de Twitter.

En la 'piulada', l'advocat comenta que en el recurs "expliquem perquè no hi ha rebel?lió ni malversació" de fons públics. "I denunciem diverses vulneracions de garanties processals", afegeix. A banda de replantejar l'objectivitat del tribunal en la causa, Jaume Alonso-Cuevillas valora que "no haver-nos permès la defensa és contrari al dret europeu i internacional".