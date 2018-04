La Fiscalia alemanya demana l'extradició de Puigdemont

La Fiscalia alemanya ha demanat avui a l'Audiència Territorial de Schleswig tramitar l'extradició a Espanya de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont pels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics.

La Fiscalia General de Schleswig Holstein, l'estat federat en què va ser detingut Puigdemont en aplicació de l'euroordre dictada per la Justícia espanyola, sol·licita també que segueixi a la presó en considerar que existeix "risc de fugida".

"L'acusació de rebel·lió contempla, essencialment, la celebració d'un referèndum inconstitucional malgrat que s'esperaven enfrontaments violents", destaca en un comunicat la Fiscalia, que considera que el delicte que imputa la Justícia espanyola a Puigdemont pot ser equivalent al d'alta traïció que recull el Codi Penal alemany.

"No és exigible legalment una coincidència literal dels preceptes alemanys i espanyols", subratlla.

Les acusacions de malversació de fons públics i de corrupció per dur a terme el referèndum il·legal secessionista de l'1 d'octubre del 2017, continua la Fiscalia, es corresponen amb el delicte de malversació també recollit en el Codi Penal alemany.

La Fiscalia destaca que les forces policials van indicar que, després dels enfrontaments violents del 20 de setembre del 2017 entre ciutadans catalans i la Guàrdia Civil, era d'esperar una escalada de la violència el dia del referèndum.

Puigdemont, explica la Fiscalia, va optar no obstant això per mantenir la consulta malgrat aquestes advertències i va comprometre la policia autonòmica a garantir que els partidaris de la independència poguessin participar en el referèndum.

"Continuen la raons per a la seva detenció per risc de fugida", subratlla la Fiscalia, que considera que mesures menors a la presó no garanteixen la seva permanència a Alemanya mentre l'Audiència Territorial de Schleswig decideix sobre la seva extradició.

Puigdemont va ser detingut el diumenge 25 de març al nord d'Alemanya, poc després de creuar la frontera amb Dinamarca, en compliment de l'euroordre dictada pel jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem espanyol.

L'expresident intentava tornar a Brussel·les, on residia des que va fugir de la Justícia espanyola fa cinc mesos, després d'una visita de dos dies a Finlàndia, on havia ofert una conferència i s'havia reunit amb parlamentaris finlandesos.

Un dia després del seu arrest, un jutjat de primera instància alemany va decretar que seguís a la presó de forma provisional mentre la fiscalia estudiava la petició d'extradició espanyola perquè considerava que havia risc de fugida.

Durant la seva estada a la presó, el líder separatista ha rebut la visita dels seus advocats, l'espanyol Jaume Alonso-Cuevillas i l'alemany Wolfgang Schonburg, així com de diversos polítics alemanys, com l'eurodiputat euroescèptic Bernd Lucke i el diputat de l'Esquerra Dieter Dehm.