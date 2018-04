El gironí que es queda a Neumünster fins que Puigdemont surti

Des de Divendres Sant viu a només «vuit metres» dels murs de totxo de la monumental presó de Neumünster, a l'extrem nord d'Alemanya, on s'hi troba reclòs l'expresident de la Generalitat i diputat de JxCat Carles Puigdemont. Eduard Alonso va passar, ahir, un altre «dia raro» a la ciutat alemanya; de fet, puntualitza en conversa telefònica amb Diari de Girona, «tots ho són força». Aquest veí de Girona (sobre)viu a la furgoneta que té aparcada als voltants del presidi; no es mourà d'allà fins que Puigdemont no surti en llibertat.

L'aventura d'Alonso, que no parla alemany («ni anglès»), que s'ha agafat vacances i que troba a faltar el bon cafè, va començar Dijous Sant a la nit, quan va decidir que recorreria 1.780 quilòmetres per plantar-se davant de la presó amb l'objectiu que Puigdemont veiés que com a mínim «hi ha un gironí amb una estelada» que està al seu costat. Compta amb el suport de la seva família («estic fort, estic bé, malgrat el fred», els diu) i assegura que el degoteig d'alemanys que s'apropen fins a la presó és «constant». Ahir va coincidir amb l'amic inseparable de Puigdemont, l'empresari de Girona Jami Matalama: «Estàvem parlant i se'ns va apropar una senyora gran, que ens deia coses en alemany i que de sobte es va posar a plorar per tot plegat», relata; la demostració que «la connexió sentimental» entre catalans i germànics «existeix».



El company Jimmy

A Neumünster l'Eduard ha conegut Jimmy Jump, personatge famós per aparicions fugaces en retransmissions televisives (s'ha colat en nombrosos partits de futbol i fins i tot en la cerimònia d'Eurovisió), que viu a Alemanya. I de Neumünster, on «tots els policies» el coneixen, no se'n mou, diu, perquè «no han tancat un president, han tancat tot un país».