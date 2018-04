Suport del fiscal a l'extradició de Puigdemont

«En el dia d'avui [ahir per al lector] el fiscal general de l'Estat d'Schleswig-Holstein (...) ha sol·licitat una ordre d'extradició contra l'expresident regional català Carles Puigdemont al Tribunal Regional Superior», que emana de l'ordre de detenció europea emesa pel Tribunal Suprem el 23 de març en què es reclama l'entrega a Espanya del detingut pels delictes de rebel·lió i de malversació de fons públics, que troben un «equivalent comparable» en el dret penal alemany en les seccions 81 i 82 del Codi Penal (alta traïció), el primer, i en la 266 (malversació o desfalc), el segon. Són els arguments de la Fiscalia del land on va ser detingut el 25 de març passat l'expresident, quan viatjava de Finlàndia a Bèlgica, a favor d'iniciar el procediment per retornar-lo a Espanya i que ara estudia un tribunal format per tres jutges, que disposen d'un termini legal de 60 dies prorrogables a 90 per prendre una decisió. A banda de determinar si la petició d'extradició és admissible, els magistrats també hauran de concloure si hi ha motius per mantenir Puigdemont a la presó tal com defensa el fiscal, que observa «risc de fuga»; la decisió sobre la segona qüestió, apunta a l'agència Efe el portaveu del Tribunal Regional Superior d'Schleswig-Holstein, Jens Bahr, podria prendre's en qüestió de dies.



Els arguments de Llarena

En aquest context, la Fiscalia regional alemanya assenyala que «l'acusació de rebelió bàsicament comprèn el retret de dur a terme un referèndum inconstitucional a pesar que s'esperaven violents disturbis», l'argument en què es fonamenta la interlocutòria del jutge del Suprem Pablo Llarena, que instrueix la «causa especial» contra la cúpula del procés independentista, per atribuir a 13 dels 25 encausats el delicte de rebel·lió.



Decisió «lògica»

Conegut l'anunci de la Fiscalia, l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va parlar de decisió «lògica» que el seu defensat ja tenia «assumida», ja que l'excepcionalitat l'hauria provocat un posicionament contrari a iniciar el procés d'extradició. En declaracions a l'emissora Rac1 Alonso-Cuevillas va precisar que, ara, el tribunal determinarà si els fets detallats en l'euroordre de Llarena «són delicte» sota l'òptica del Codi Penal alemany, però que en cap cas es pronunciarà sobre la versemblança dels esdeveniments, decisió que correspondrà, en qualsevol cas, a la justícia espanyola. En el comunicat d'ahir, la Fiscalia General d'Schleswig-Holstein recorda que perquè l'extradició sigui finalment admesa «no es requereix legalment una coincidència literal de la formulació» dels delictes en els ordenaments jurídics espanyol i alemany.



Puigdemont busca casa

L'advocat de Puigdemont no descarta proposar «alternatives» per eludir la presó preventiva; en aquesta línia apuntava al seu perfil de Twitter que l'expresident «no té (encara) residència coneguda a Alemanya» i que ja n'estan buscant amb l'objectiu de reforçar una eventual petició de llibertat provisional. Malgrat tot, indica el lletrat barceloní, Carles Puigdemont es troba «estupendament».

De la seva banda el president espanyol, Mariano Rajoy, va evitar fer valoracions sobre la decisió de la Fiscalia alemanya, tot i que es va referir a Europa com «un espai moral i democràtic» on «l'imperi de la llei» és vigent. El PDeCAT té «confiança» que la justícia alemanya acabi rebutjant l'extradició de Puigdemont, en la línia del que pronostiquen els advocats alemanys de l'expresident.