Puigdemont: "Ens veiem demà. Moltes gràcies a tothom!"

El líder de Junts per Catalunya (JxCAT), Carles Puigdemont, ha valorat a través de les xarxes socials la decisió del tribunal alemany de deixar en llibertat sota fiança. "Ens veiem demà. Moltes gràcies a tothom!", ha piulat al seu compte de Twitter. Puigdemont ha acompanyat la piulada del 'hastag' #llibertatpresospolítics. El tribunal d'Schlewsig-Holstein ha descartat també la petició d'extradició pel delicte de rebel·lió ja que considera que a Catalunya no hi va haver violència.