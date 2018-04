Expectació a la presó de Neumünster a l'espera de la sortida de Puigdemont

Desenes de professionals de diversos mitjans de comunicació fan guàrdia davant la presó de Neumünster a l'espera que surti el president destituït pel 155, Carles Puigdemont. A les portes del centre penitenciari també s'hi han concentrat catalans residents a Alemanya.

Puigdemont té previst fer una roda de premsa aquest divendres a la tarda. Fins al lloc s'hi està desplaçant una delegació de diputats de Junts per Catalunya (JxCat) i d'ERC. Per ara, la Fiscalia no té constància de què s'hagi fet efectiu el pagament de la fiança que la justícia alemanya ha imposat al president destituït per poder sortir de la presó. Els diners s'han pagat a través de l'anomenada caixa de solidaritat, que s'omple amb les aportacions que la ciutadania fa a través d'iniciatives de les entitats com la venda de llacets grocs.

D'entre els diputats d'ERC que viatgen fins a Neumunster hi ha Gerard Gómez del Moral, Anna Caula, Adriana Delgado i Ernest Maragall.

La justícia alemanya descarta el delicte de rebel·lió

L'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein (nord d'Alemanya) va descartar ahir el delicte de rebel·lió en el procés d'extradició a Espanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el va deixar en llibertat sota fiança mentre estudia el lliurament per malversació. Segons va explicar el tribunal en un comunicat, la sala primera Penal considera que la imputació del delicte de rebel·lió és «inadmissible» per no complir-se el requisit de la violència, però creu que sí que pot ser acceptat el de corrupció, com malversació de fons públics, de manera que el procés d'extradició segueix endavant.

L'Audiència no creu que Puigdemont corri risc de persecució política: «Amb la malversació de fons públics, al perseguit se l'acusa d'un acte concret castigat també per la legislació alemanya, no per les seves idees polítiques».

Encara que afirma que continua el risc de fuga, el tribunal opina que, en ser «inadmissible» el delicte de rebel·lió, aquest risc es redueix de forma considerable, per la qual cosa deixa en llibertat el polític independentista amb una fiança de 75.000 euros.