La justícia alemanya deixa Puigdemont en llibertat i descarta el delicte de rebel·lió

L'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein (nord d'Alemanya) va descartar ahir el delicte de rebel·lió en el procés d'extradició a Espanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el va deixar en llibertat sota fiança mentre estudia el lliurament per malversació. Segons va explicar el tribunal en un comunicat, la sala primera Penal considera que la imputació del delicte de rebel·lió és «inadmissible» per no complir-se el requisit de la violència, però creu que sí que pot ser acceptat el de corrupció, com malversació de fons públics, de manera que el procés d'extradició segueix endavant.

L'Audiència no creu que Puigdemont corri risc de persecució política: «Amb la malversació de fons públics, al perseguit se l'acusa d'un acte concret castigat també per la legislació alemanya, no per les seves idees polítiques».

Encara que afirma que continua el risc de fuga, el tribunal opina que, en ser «inadmissible» el delicte de rebel·lió, aquest risc es redueix de forma considerable, per la qual cosa deixa en llibertat el polític independentista amb una fiança de 75.000 euros.



Descarten Alta Traició

Segons apunta, «per motius jurídics» no pot acceptar-se una extradició per rebel·lió d'acord amb el Codi Penal espanyol, ja que «els actes que se li imputen no serien punibles a Alemanya segons la legislació vigent aquí».

Segons la seva opinió, el delicte que podria ser equiparable a Alemanya, el «d'alta traïció», no pot aplicar perquè no es compleix el requisit de la «violència».

En un cas similar, el Tribunal Suprem alemany va determinar que per complir amb el concepte de violència «no n'hi ha prou que s'amenaci amb ella o que s'usi» per induir els òrgans de l'estat a actuar de la manera desitjada, sinó que cal també que aquesta violència tingui la capacitat de «doblegar la voluntat d'aquests òrgans constitucionals». «Aquest no és el cas», destaca.



Les mesures

Puigdemont no podrà deixar Alemanya sense autorització de la Fiscalia i haurà de presentar-se cada setmana davant la policia de Neumünster, segons va determinar l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein en acordar la seva llibertat condicional.

Fonts de la defensa han confirmat a Efe aquestes condicions, que se sumen a la fiança de 75.000 euros imposada per l'Audiència per a la seva sortida de la presó de Neumünster, on està reclòs des del 25 de març, mentre estudia la seva extradició a Espanya per malversació de fons públics, però no per rebel·lió.

«És un èxit per al nostre client, que sempre va expressar la seva confiança en la justícia alemanya», va indicar a Efe Till Dunckel, portaveu dels advocats alemanys Wolfgang Schomburg i Sören Schomburg, que s'han fet càrrec al país de la defensa del líder independentista. L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar ahir a la nit via Twitter: «Ens veiem demà. Moltes gràcies a tots!».

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que coordina la defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, també va considerar «un gran èxit» la decisió dels tribunals alemanys. «Sempre hem sostingut que no s'aguanta perquè [la rebel·lió] requereix un alçament violent que no s'ha produït de cap de les maneres», va defensar en declaracions a TV3 recollides per Europa Press. I va destacar que, encara que la cort alemanya manté la investigació per presumpta malversació, encara hi poden presentar al·legacions i modificar la decisió.



Què passarà a partir d'ara?

La decisió de la justícia alemanya de denegar l'extradició a Espanya de Puigdemont limitaria la seva acusació a la causa per malversació de fons públics, almenys en la causa que actualment instrueix el jutge Pablo Llarena.

La legislació sobre l'ordre europea de detenció i entrega (euroodre) impedeix a un tribunal espanyol jutjar un reclamat per un delicte diferent d'aquells pels quals l'entrega el país en què ha estat detingut. Encara que aquesta mateixa llei obre una possibilitat perquè l'expresident sigui jutjat per rebel·lió en un futur, després de complir una primera condemna per malversació en el cas que li fos imposada. Perquè aquest segon judici fos possible, una vegada recuperada la llibertat haurien de passar 45 dies en territori nacional o anar-se'n a l'estranger i tornar.

Actualment, el jutge Pablo Llarena reclama Puigdemont per un delicte de rebel·lió (penat amb fins a 25 anys de presó) i un altre de malversació de cabals (fins a 8 anys de presó), però la decisió de l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein de descartar el delicte de rebel·lió deixa la malversació com a únic delicte possible.