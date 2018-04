Puigdemont exigeix «l'alliberament immediat» dels polítics presos

El president destituït Carles Puigdemont ha assegurat immediatament després de sortir de la presó que és "una vergonya per Europa que hi hagi presos polítics". El líder de JxCat ha reclamat "l'alliberament immediat" dels polítics empresonats a Madrid i ha dit que "l'hora del diàleg ha arribat". "Reclamem aquest diàleg des dels darrers anys i només hem rebut una resposta violenta i repressiva. Ara que veiem el fracàs d'aquesta resposta, és l'hora de fer política", ha dit Puigdemont.

Segons ell, l'Estat espanyol no té "excuses per no començar un diàleg polític amb els líders polítics catalans per trobar una solució política". Puigdemont ha defensat que Catalunya "no és un afer intern" de l'Estat espanyol, sinó que afecta tota la Unió Europea i els ciutadans europeus "preocupats" per tot el que està passant.

El líder de JxCat també ha agraït, en alemany i en anglès, les mostres de suport rebudes des d'arreu del món i, especialment, el tracte dels funcionaris de la presó de Neumünster i dels propis presos, que ha dit que l'han ajudat a "adaptar-se a la situació".

Puigdemont ha abandonat a les 13:51 hores d'aquest divendres, 6 d'abril, la presó alemanya de Neumünster per ordre del Tribunal Regional Superior (OLG) d'Schleswig-Holstein, al nord d'Alemanya, que l'ha posat en llibertat sota fiança de 75.000 euros.

Puigdemont romania a la presó des que el passat 26 de març va ser detingut en intentar creuar amb cotxe Alemanya per tornar a Bèlgica, on havia establert la seva residència per fugir de la justícia espanyola.

Puigdemont té previst fer una roda de premsa aquest divendres a la tarda.

Puigdemont es trasllada a Berlín per "qüestions legals"

Carles Puigdemont es trasllada a Berlín per "qüestions legals" després de sortir de la presó de Neumünster, segons han informat fonts de JxCat. Inicialment estava previst que el president destituït oferís una roda de premsa a les 18 hores de la tarda des de Neumünster mateix, però poc després de sortir de la presó s'ha fet pública l'anul·lació d'aquesta compareixença. Segons fonts de JxCat, Puigdemont convocarà la premsa segurament des de Berlin, que es troba a més de 300 quilòmetres de la presó, però no han concretat quan es produirà. El líder de JxCat ha fet una crida al diàleg i a la presó just després de quedar lliure i també ha afegit que "és una vergonya per Europa que hi hagi presos polítics".

A través del seu compte de Twitter, Puigdemont ha confirmat que es dirigeix a Berlín. "Ara és moment de recordar els companys i companyes que encara estan injustament empresonats i demanar la seva llibertat", ha afegit.

La justícia alemanya descarta el delicte de rebel·lió

L'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein (nord d'Alemanya) va descartar ahir el delicte de rebel·lió en el procés d'extradició a Espanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el va deixar en llibertat sota fiança mentre estudia el lliurament per malversació. Segons va explicar el tribunal en un comunicat, la sala primera Penal considera que la imputació del delicte de rebel·lió és «inadmissible» per no complir-se el requisit de la violència, però creu que sí que pot ser acceptat el de corrupció, com malversació de fons públics, de manera que el procés d'extradició segueix endavant.

L'Audiència no creu que Puigdemont corri risc de persecució política: «Amb la malversació de fons públics, al perseguit se l'acusa d'un acte concret castigat també per la legislació alemanya, no per les seves idees polítiques».

Encara que afirma que continua el risc de fuga, el tribunal opina que, en ser «inadmissible» el delicte de rebel·lió, aquest risc es redueix de forma considerable, per la qual cosa deixa en llibertat el polític independentista amb una fiança de 75.000 euros.