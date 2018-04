Segons han informat fonts dels Mossos d´Esquadra, els fets han tingut lloc pels voltants de les 2 al carrer Rocafort, quan un grup de persones han sortit d´un bar i han començat a increpar als veïns que penjaven els llaços.

De l´agressió verbal s´hauria arribat a les mans, i agents de la Policia Local han hagut d´intervenir per separar-los. Segons fonts dels Mossos, no consta que hi hagi hagut cap ferit greu, però algun dels agredits si que ha hagut de ser atès al CAP.