Puigdemont reclama la llibertat dels altres presos i insta l'Estat a iniciar un diàleg

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) va reclamar ahir al Govern central que s'assegui a negociar amb els líders independentistes catalans i s'oblidi d'afrontar la situació a través del Codi Penal: «És un cas polític».

Segons fonts de l'ANC, l'expresident català farà una declaració avui a les 12 hores.

«Estem davant d'un cas polític que reclama que el Govern s'assegui a una taula de negociació i comenci a parlar amb els líders polítics catalans que han estat elegits per fer-ho», va dir en unes declaracions després de sortir de la presó alemanya de Neumünster facilitades per JxCat i recollides per Europa Press.

Puigdemont, que va insistir a demanar l'alliberament immediat dels dirigents sobiranistes empresonats, va voler llançar un missatge als catalans: «Continuem més forts que mai, més decidits que mai, seguint la nostra via, la via catalana, la via no violenta». «És una vergonya per a Europa que existeixin presos polítics», va afirmar el líder independentista davant desenes de càmeres de televisió apostades davant del centre penitenciari, on va assegurar que la seva lluita no és un assumpte «intern» ni un conflicte espanyol, sinó que concerneix «tots els ciutadans europeus». Enfundat en un vestit gris fosc i amb aspecte relaxat, va dedicar unes primeres paraules d'agraïment, en alemany, a la «solidaritat» rebuda en els dies que va ser a la presó, on va ingressar després de ser detingut el 25 de març poc després d'entrar a Alemanya a través de la frontera amb Dinamarca. A continuació va fer una declaració íntegrament en anglès, que va començar expressant de nou la seva gratitud pel tracte rebut a Neumünster, destacant la «professionalitat» i «respecte» dels funcionaris i també «l'ajuda» rebuda pels altres interns. Va esmentar també les nombroses cartes de solidaritat que diu haver rebut de països de tot el món, des d'europeus al Brasil o Japó, per incidir després en el missatge polític, encara que sense esmentar en cap moment la paraula independència.



«Més poder per a les regions»

Puigdemont va reclamar «més poder per a les regions» i va apuntar que «ha arribat el moment del diàleg», cosa que «nosaltres reclamem des de fa anys», per rebre només «respostes repressives i violentes». Hi havia gran expectació mediàtica per la reaparició de Puigdemont, de qui no s'havia vist una sola imatge des del seu últim acte públic, a Finlàndia, el divendres 23 de març, unes hores abans que es reactivés l'euroordre contra ell.

Dos dies després va ser detingut després d'entrar en territori alemany, i va seguir el seu immediat ingrés en aquesta presó i, després, la petició de la Fiscalia General de Schleswig-Holstein abonant en tots els punts la demanda d'extradició cursada pel Suprem espanyol. Finalment ahir l'Audiència Territorial va descartar el càrrec de rebel·lió i va decretar la seva llibertat condicional amb una fiança de 75.000 euros, que va quedar dipositada a la Fiscalia del Land ahir mateix. Passades les 11 hores, la Fiscalia va comunicar que havia autoritzat la seva posada en llibertat, després d'haver rebut el pagament i altres garanties requerides, com que es personarà cada setmana davant la Policia del lloc on resideixi i quin serà el seu domicili mentre es resolgui el seu cas.



Expectació mediàtica

Per llavors, l'esplanada davant la presó era un bullidor de mitjans de comunicació, els primers dels quals havien arribat al lloc sobre les sis de la matinada.

Puigdemont va sortir finalment de la presó a les 13.52, acompanyat del seu advocat alemany, i entre crits de «Visca Catalunya» dels seus simpatitzants –principalment catalans, però també alguns veïns de la ciutat– concentrats davant la presó, alguns d'ells amb banderes estelades independentistes. Inicialment s'havia convocat una conferència de premsa en un pavelló de la localitat de Neumünster per a la tarda, però fonts de l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont van informar de la seva cancel·lació perquè, «per motius legals», Puigdemont s'havia hagut de traslladar a Berlín, on atendrà els mitjans previsiblement avui. Segons alguns fonts, serà a «mig matí» d'avui.