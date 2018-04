Marta Madrenas, a les travesses per assumir la presidència de la Generalitat

Ningú s'ho esperava però Artur Mas el va acabar proposant com a president de la Generalitat. Era un home de consens i sobretot l'únic nom que podria comptar amb el suport de la CUP, imprescindible per a la seva investidura. La mateixa sorpresa que va envoltar l'arribada a la presidència de Carles Puigdemont, podria repetir-se amb la nominació de Marta Madrenas com a cap de govern efectiu en el cas de que l'opció de Jordi Sànchez es veiés impossibilitada pel Suprem. En aquest cas, les forces independentistes podrien optar per la presidència simbòlica de Puigdemont amb un govern efectiu a Catalunya.

I per presidir aquest govern efectiu o provisional, Carles Puigdemont necessitaria alguna persona que no li fes ombra, de plena confiança i a qui reclamar-li el lloc en el futur quan pogués retornar al país.

En aquesta situació apareixen diversos noms i un d'ells seria el de Marta Madrenas. Segons Lola García a La Vanguardia, l'alcaldessa de Girona i diputada de Junts per Catalunya seria la persona idònia per a complir aquest paper de transició fins a l'efectiva presa de poder de Puigdemont, un cop definida la seva situació legal.

Madrenas, expresidenta del Col·legi d'API de Girona, va entrar en política de la mà de Carles Puigdemont, tot i que no va ser la seva primera opció per rellevar-lo a l'alcaldia quan va assumir la presidència de la Generalitat.

Aquesta és una de les travesses a que apunten els mitjans nacionals. D'altres passen pel nom de Laura Borràs, que també podria convertir-se en la primera dona presidenta de Catalunya. Segons afirma Marcos Lamelas a El Confidencial, fonts de JxCAT haurien confirmat, després de l'alliberament de Puigdemont a Catalunya, que el nom de l'exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes és un dels que sona més fort en cas de que la investidura de Sànchez no passi de l'exercici de posar en evidència a l'Estat espanyol davant la comunitat internacional, després de la resolució de l'ONU.

En aquest cas el pla 'D' seria formar un govern efectiu abans de Sant Jordi amb Laura Borràs una de les personalitats fortes del grup més proper a Carles Puigdemont i Elsa Artadi. Una possibilitat que no generaria el rebuig per part d'ERC ni sobretot de la CUP, com passa amb Elsa Artadi. Una opció que s'ha activat després dels darrers aconteixements a Alemanya, que segons la informació del Confidencial, han descartat una de les opcions que es pensaven fins llavors, la d'Ernest Maragall i la de Ferran Mascarell, que hauria obtingut el suport dels Comuns.