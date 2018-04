Susqueda recupera el turisme

La Setmana Santa ha marcat un punt d'inflexió en l'ocupació del turisme rural a Susqueda (Selva). El municipi, que té tres nuclis separats pel pantà del mateix nom, ha notat una caiguda de l'ocupació de l'entorn del 30% al llarg de la tardor i l'hivern. El principal motiu, segons reconeixen ajuntament i empresaris, és el doble assassinat d'una parella del Maresme el passat mes d'agost a l'embassament.

Un crim que va traduir-se en anul·lacions de reserves a les cases rurals del poble. "Et diuen que tenen un accident o que es fiquen malalts", explica l'Israel, propietari d'un dels allotjaments del municipi. Aquesta Setmana Santa han omplert, tot i que els ha costat més de l'habitual. El consistori ha posat en marxa un pla de dinamització econòmica per ajudar el poble a passar pàgina. L'alcaldessa, Eva Viñolas, critica el tractament que alguns mitjans han fet dels crims ja que creu que se'ls ha "crucificat" i s'ha fet "mal a tot el poble".

Susqueda confia que ha arribat l'hora de passar pàgina. El municipi es va convertir en el centre de l'especulació mediàtica a l'entorn de qui era l'autor del crim de la parella del Maresme, que va morir assassinada al pantà. "Ens han crucificat", lamenta l'alcaldessa Eva Viñolas.

Viñolas critica que alguns mitjans apuntessin que darrere del crim hi podria haver habitants del municipi i que donessin una visió feréstega del pantà. Aquest fet, segons l'alcaldessa, suposa encara que la gent "tingui por" de passejar per l'entorn natural.

Les conseqüències de les especulacions les han pagades també els negocis turístics d'aquest municipi, que té 97 habitants censats (dels quals, una seixantena viuen regularment als diferents nuclis). La pitjor part se l'han endut els allotjaments –dues cases rurals i un apartament- mentre que els restaurants no n'han sortit tan malparats.

Uns dels empresaris, l'Israel, explica que mai havia tingut tantes cancel·lacions com les d'aquesta tardor-hivern. La seva casa de turisme rural porta oberta des del 1998. Considera que els assassinats i, sobretot, "el tractament mediàtic" dels crims, han estat els responsables d'aquesta mala temporada.

L'Israel també explica que, quan algú li cancel·lava una reserva, li amagaven que el doble crim fos el motiu real que els portava a fer-ho. "Mai t'ho diuen directament: t'expliquen que han tingut un accident o que es posen malalts", admet. L'empresari també considera que el tractament que s'ha fet del doble crim ha "criminalitzat molt la zona".

Un altre empresari, el que gestiona l'apartament turístic a Susqueda, també admet que hi ha hagut un descens de reserves d'ençà de l'estiu. Però no sap si està lligat als crims del pantà o a les pluges i el mal temps de la tardor i l'hivern.



La detenció i l'aniversari del pantà, cabdals

La inflexió a aquesta situació ha arribat per Setmana Santa. Precisament, just després que els Mossos detinguessin el veí d'Anglès (Selva) Jordi Magentí, a qui consideren autor del doble assassinat.

L'Israel sí que veu que una cosa i l'altra tenen relació, perquè va ser després de l'arrest quan les reserves van començar a recuperar-se. Aquest any, per Setmana Santa, les cases rurals i l'apartament han tornat a omplir, però expliquen que els ha costat més.

"L'any passat teníem molt marge, perquè força abans de Setmana Santa ja ho teníem ple, i aquest any vam omplir l'última setmana", relata. Una situació semblant ja havia passat per Cap d'Any.

Al costat de l'arrest de Magentí, l'alcaldessa també afegeix que un altre factor que ha impulsat el canvi de tendència és la celebració dels 50 anys de la construcció de la presa de Susqueda. "Tenim la percepció que hi ha hagut un punt d'inflexió lligat a la detenció i a la celebració de la construcció de pantà", ha explicat.

Per commemorar l'efemèride ja s'han fet diversos actes (com la projecció d'un documental o la inauguració d'una exposició). El calendari d'activitats, però, encara preveu més propostes. Per exemple, al juny s'instal·larà una illa flotant al mig del pantà. Segons expliquen des dels allotjaments turístics, l'arribada del bon temps i el ritme de reserves que ja entren per als mesos d'estiu fa esperar que la situació millori.



Un pla per Susqueda

L'Ajuntament de Susqueda, amb el suport del Consell Comarcal de la Selva, ha posat en marxa un pla de dinamització comercial i empresarial. Dins aquesta iniciativa, un tècnic visitarà i assessorarà les diferents empreses del municipi (la majoria de les quals tenen un o dos treballadors).

"Anirà a veure quines són les seves inquietuds, què poden fer per donar a conèixer el seu producte i quina és la millor manera de fer-ho", explica l'alcaldessa de Susqueda. Aquesta iniciativa ja s'havia fet en l'anterior mandat i ara han considerat que era el moment de repetir-la.

Entre les accions de difusió que Susqueda portarà a terme properament hi ha la gravació d'un vídeo promocional, que segons concreta Viñolas, era una petició "dels diferents actors econòmics locals". El pressupost d'enguany ja ha reservat una partida per fer-ho possible.

"El que nosaltres podem oferir a la gent és natura i tranquil·litat", explica Viñolas. Ara, des de Susqueda, esperen que haver deixat de ser focus mediàtic permeti que el poble torni a la normalitat.