Els llibres que va llegir Puigdemont a la presó alemanya

Carles Puigdemont ha agraït avui a través de Twitter que li fessin arribar llibres a la presó de Neumünster. Ell mateix ha compartit una imatge amb les lectures que ha fet durant els 12 dies que va passar empresonat. Són aquests:



El brigadista

El llibre de l'escriptor Jordi Cantavella ret homenatge a les Brigades Internacionals que van lluitar en la Guerra Civil, una història emotiva que parla dels herois vinguts d'arreu del món que van lluitar en el bàndol republicà

Sapiens: A Brief History of Humankind

El llibre del professor Yuval Noah Harari examina la història de la humanitat des de l'evolució de les espècies humanes arcaiques en l'Edat de Pedra fins al segle XXI. Defensa que els diners, els imperis i les religions són els poders que unifiquen el món i que que tots els sistemes de cooperació humana a gran escala es basen en última instància en ficció.

Ruta Tannenbaum

L'obra de Miljenko Jergovic és una novel·la crua, realista, situada a la Croàcia que va patir, com a bona part del vell continent, l'arribada de Hitler al poder. La novel·la que explica la història d'una nena anomenada Ruta, una nena que destaca per la seva bellesa i talent artístic, a la que no perdonen ser jueva en una Europa dominada pel nazisme.

Finestrals d'un capvespre

Recull les reflexions del poeta Jordi-Pere Cerdà, que va dedicar bona parta de la vida a la literatura i a la difusió de la llengua catalana. Nascut a Sallagosa (Alta Cerdanya), a la dècada dels seixanta del segle XX es va traslladar a Perpinyà on va comandar la Llibreria Catalana i va participar en la creació del Grup Rossellonès d'Estudis Catalans.

Tot el que no es volia dir

Publicat fa poques setmanes, en aquest llibre l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias fa un repàs als últims 40 anys d'història política, que conclou l'1 d'octubre. Hi parla de la creació del sistema sanitari català, les travetes del felipisme, les relacions internes del pujolisme, el desenvolupament de l´autonomia des del 81, les entranyes del poder local, l´Operació Catalunya, i també dures crítiques a l'actual alcadessa de Barcelona Ada Colau.

No em deixis mai

No em deixis mai és una novel·la, escrita per Kazuo Ishiguro (premi Nobel de Literatura 2017) el 2005. La novel·la se situa a finals dels anys 1990 i lentament va dibuixant el que algú ha qualificat de distopia. En el relat, la Kathy, la Ruth i en Tommy -amants, amics i companys- van descobrint la veritat sobre la seva infància aparentment feliç.

50 poemes per saber de memòria

Una selecció de 50 poemes de la literatura catalana feta per Jaume Subirana amb pròleg de Narcís Comadira. Segons l'editor, inclou poemes "des d'Ausiàs March fins al segle XX, els clàssics més populars, significatius i mítics de la nostra poesia".

Per combatre aquesta època

Inclou dos assaigs breus de Rob Riemen que alerten del fenomen del populisme i del ressorgiment del feixisme. Riemen reivindica que cal mantenir viu l´humanisme europeu per combatre la ignorància, l´estupidesa organitzada, l´odi i la por que promouen determinades elits polítiques per destruir l´esperit autèntic de la civilització democràtica, basat en la veritat, la bellesa i la justícia.

El superviviente y el exiliado

Llibre escrit per Stéphane Hessel, el supervivent dels camps nazis, i Elias Sanbar, l'exiliat. El diàleg que trenen dos autors gira al to al conflicte que segueix candent malgrat els seus més de cent anys de vida. Es podria assegurar que cap altre conflicte en el món suscita tantes passions, tanta indignació, davant la prepotència d'un Estat que fa cas omís del dret internacional, sense que per això pateixi cap sanció, més enllà de irades paraules de condemna.



En la imatge compartida per Puidemont a Twitter també hi apareix el llibre 'People of the Bible', del que no hem trobat cap referència.